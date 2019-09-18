سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البريد تفتتح مركزا للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة

منذ أشهر وقعت هيئة البريد المصرية عددا من الاتفاقيات المجمعة مع العديد من الدول الإفريقية ضمن اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي مع مختلف دول العالم
تحرير:أحمد البرماوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
افتتاح مركز البريد بمطار القاهرة
افتتاح مركز البريد بمطار القاهرة
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد إعادة إنشائه وتطويره بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية وتم تحويله إلى مركز لوجستي معتمد دوليا لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كل دول العالم عبر البريد المصري.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي جاء وفقا لأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز قدرات البريد المصري على تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية ليتم تقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى تحسين خدمة الشحن وتخفيض تكاليفها،
اقرأ المزيد
تعاملات بنكية (2)

بعد انتهاء رد شهادات قناة السويس.. 3 بنوك تطرح بدائل

انتهت البنوك، أول من أمس، الإثنين، من رد استحقاقات آجال شهادات قناة السويس البالغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه، وتشمل الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل إلى 15.5%. وأعلنت البنوك الأربعة المصدرة لها عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وأساليب ادخارية أمام أصحاب الشهادات، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (3)

التخطيط تصدر قرارا بتعديل عوائد شهادات الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 208، الصادر في 18 سبتمبر 2019، قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 5 لسنة 2019. وينص القرار على تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث حددت العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 14.75% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
صادرات-تركيا للعراق

1.5 مليار دولار تبادل تجاري مصري برازيلي في 9 أشهر

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات"؛ لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية. وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن البعثة التجارية تهدف إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org