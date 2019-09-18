البريد تفتتح مركزا للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة

منذ أشهر وقعت هيئة البريد المصرية عددا من الاتفاقيات المجمعة مع العديد من الدول الإفريقية ضمن اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي مع مختلف دول العالم

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

افتتاح مركز البريد بمطار القاهرة

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد إعادة إنشائه وتطويره بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية وتم تحويله إلى مركز لوجستي معتمد دوليا لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كل دول العالم عبر البريد المصري.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي جاء وفقا لأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز قدرات البريد المصري على تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية ليتم تقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى تحسين خدمة الشحن وتخفيض تكاليفها،