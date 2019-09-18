كان بيتكلم في الموبايل.. سقوط طالب من أعلى برج بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

صورة أرشيفية

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بإصابات خطيرة وكسور حادة، إثر سقوطه من أعلى الدور التاسع في برج سكني يقطنه مع أسرته في مدينة المنصورة، أثناء حديثه في تليفونه المحمول، حيث اختل توازنه وسقط في "المسقط"، وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول شاب مصاب وفي حالة حرجة إلى المستشفى الدولي، بسبب سقوطه من علو خلف مجمع المحاكم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة طالب يدعى "يوسف م. ر." 15 عامًا، وأكد التقرير الطبي أنه مصاب بنزيف داخلي بالبطن وكسر في عظام الوجه وكسر في عظام مفصل الكاحل الأيمن والساق اليسري، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة لحين استقرار حالته. وبسؤال أسرته، نفوا وجود شبهة جنائية أو محاولة