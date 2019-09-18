جريمة

كان بيتكم في الموبايل.. سقوط طالب من أعلى برج بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بإصابات خطيرة وكسور حادة، إثر سقوطه من أعلى الدور التاسع في برج سكني يقطنه مع أسرته في مدينة المنصورة، أثناء حديثه في تليفونه المحمول، حيث اختل توازنه وسقط في "المسقط"، وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول شاب مصاب وفي حالة حرجة إلى المستشفى الدولي، بسبب سقوطه من علو خلف مجمع المحاكم.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة طالب يدعى "يوسف م. ر." 15 عامًا، وأكد التقرير الطبي أنه مصاب بنزيف داخلي بالبطن وكسر في عظام الوجه وكسر في عظام مفصل الكاحل الأيمن والساق اليسري، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة لحين استقرار حالته. وبسؤال أسرته، نفوا وجود شبهة جنائية أو محاولة
اقرأ المزيد
جثة (3)

العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

بعد إصابة ضابط ومجندين.. حبس 13 متهمًا في أحداث عين الصيرة

حجزت نيابة مصر الجديدة، 13 متهمًا 24 ساعة، بتهمة إصابة ضابط ومجندين أثناء تنفيذ قرارات إزالة في حملة أمنية بمنطقة عين الصيرة، وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب اشتباكات خلال إزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر. جاء في تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أنّ عددا من الأهالي اعتدوا على قوة أمنية من الحملة في أثناء تنفيذ قرارات إزالة، ورشقوهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين بجروح قطعية وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد.
سجن

حبس 6 عمال بتهمة قطع طريق عام بالإسماعيلية 15 يوما

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس 6 من عمال منطقة استثمار الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وذلك بعد إضراب عدد من العمال بعدد من مصانع منطقة الاستثمار. ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، للمتهمين تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة.
الاعدام (2)

إعدام طالب قتل والديه وأخته بمبيد حشري في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني حامد سالم، والمستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن، بالإعدام شنقا للمتهم "أ. خ. م" طالب؛ لقتله والديه وشقيقته. تعود الواقعة في القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة 2597 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما يحتوي على مبيد حشري بدائرة القسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (3)

العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.
قطع-اوتار-يد-تلميذ-بالمنصورة

التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
حبس-متهمه

حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
بانجو (3)

سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org