تعرف على الأعراض الخفية لسرطان الدم.. كدمات الجلد

يعاني معظم الناس من الأوجاع والآلام طوال الحياة اليومية، نتيجة الذهاب للعمل أو القيام ببعض من المهام اليومية، ولكن الذي لا تعرفه أن الألم المزمن هو أحد أعراض سرطان الدم!

تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

سرطان الدم

توجد أنواع كثيرة من السرطان، على سبيل المثال سرطان الثدي وسرطان الدم، وغيرها من الأنواع الأخرى، ولكن أصبحت الآن بعض من الأنواع أكثر انتشارًا من غيرها، ويظهر ذلك واضحًا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات، فقال الباحثون إن سرطان الدم وسرطان الثدي هما الأكثر انتشارًا من بين الأنواع الأخرى، ويجب ترقب الأعراض جيدًا، من أجل تلقي العلاج بشكل سريع في المراحل الأولى من المرض، ولكن توجد بعض من الأعراض الخفية التي يجب أن تنتبه لها، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".

اللوكيميا -أو سرطان الدم- تعتبر أحد أنواع السرطان الشائعة في أنحاء العالم، حيث تصل نسبة الإصابة إلى واحد من كل 16 رجلا، إضافة إلى 1 من كل 22 إمرأة، وتتطور لديهم الحالة طوال حياتهم، توجد أنواع كثيرة لسرطان الدم، ومع ذلك فإن الثلاثة أنواع الأكثر انتشارًا: اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي