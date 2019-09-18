تعرف على الأعراض الخفية لسرطان الدم.. كدمات الجلد

يعاني معظم الناس من الأوجاع والآلام طوال الحياة اليومية، نتيجة الذهاب للعمل أو القيام ببعض من المهام اليومية، ولكن الذي لا تعرفه أن الألم المزمن هو أحد أعراض سرطان الدم!
توجد أنواع كثيرة من السرطان، على سبيل المثال سرطان الثدي وسرطان الدم، وغيرها من الأنواع الأخرى، ولكن أصبحت الآن بعض من الأنواع أكثر انتشارًا من غيرها، ويظهر ذلك واضحًا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات، فقال الباحثون إن سرطان الدم وسرطان الثدي هما الأكثر انتشارًا من بين الأنواع الأخرى، ويجب ترقب الأعراض جيدًا، من أجل تلقي العلاج بشكل سريع في المراحل الأولى من المرض، ولكن توجد بعض من الأعراض الخفية التي يجب أن تنتبه لها، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
اللوكيميا -أو سرطان الدم- تعتبر أحد أنواع السرطان الشائعة في أنحاء العالم، حيث تصل نسبة الإصابة إلى واحد من كل 16 رجلا، إضافة إلى 1 من كل 22 إمرأة، وتتطور لديهم الحالة طوال حياتهم، توجد أنواع كثيرة لسرطان الدم، ومع ذلك فإن الثلاثة أنواع الأكثر انتشارًا: اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي
اللوكيميا -أو سرطان الدم- تعتبر أحد أنواع السرطان الشائعة في أنحاء العالم، حيث تصل نسبة الإصابة إلى واحد من كل 16 رجلا، إضافة إلى 1 من كل 22 إمرأة، وتتطور لديهم الحالة طوال حياتهم، توجد أنواع كثيرة لسرطان الدم، ومع ذلك فإن الثلاثة أنواع الأكثر انتشارًا: اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي المتعدد، ووضح أحد الأطباء لـ Express.co.uk أن اللوكيميا تعتبر أكثر الأنواع الشائعة وأسرعها تطورًا فيما يتعلق بتطور أشكال سرطان الدم، كما كشفوا عن الأعراض التي يتم تجاهلها، أو يتم تشخيصها بطريقة خاطئة.
إضافة إلى ذلك، يتطور سرطان الدم نتيجة لتشوهات في خلايا الدم، مما يؤدي إلى حدوث خلل واضح بها، إضافة إلى نمو خارج نطاق السيطرة، مما يؤثر على وظيفة المناعة الطبيعية للجسم، إضافة إلى ذلك، سرطان الدم الحاد يتطور بسرعة ويؤثر على قدرة الجسم الطبيعية على تطوير خلايا دم صحية.
كما يتسبب سرطان الدم في الإفراط في إنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية، وبالتالي يعد سرطان الدم ثالث أشد أنواع السرطان خطورة، حيث يؤدي إلى وفاة 15000 شخص كل عام، ولا يتم تشخيص المرضى بسرطان الدم الحاد حتى يتم نقلهم إلى المستشفى، لذا من المهم معرفة الأعراض التي يتم تجاهلها بشكل شائع حتى يتمكن المرضى من التعرف على المرض ومعالجته سريعًا:
1- التعب والإرهاق
غالبًا ما يُنظر إلى التعب على أنه أحد الآثار الجانبية للحياة العصرية، وبالرغم من أن هذا الشعور يعتبر من الأشياء المعتادة في حياتنا، إلا إنه قد يكون أحد الأسباب الرئيسة لسرطان الدم، وذلك لأن فقر الدم يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، لذا يحتاج المرضى التخفيف من حدته من خلال تناول الكافيين؛ لمساعدتهم في الحصول على الراحة أثناء النوم.
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2- كدمات الجلد
عادة المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الحالي، يظهر على بشرتهم كدمات، دون التعرف على سبب حدوث ذلك، يرجع ذلك للإصابة بسرطان الدم، على الجانب الآحر يتجاهل العديد من الأشخاص الكدمات تمامًا، ولكن يجب الذهاب للطبيب على الفور عند تواجد علامات في البشرة، لأنها قد تشير إلى مشكلة طبية.
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3- نزيف
سيواجه الكثير منا حدوث نزيف عند تنظيف أسناننا بالفرشاة، ولكن إذا بدأت بالنزيف غير المبرر من اللثة أو لاحظت حدوث نزيف أكثر مما تتوقع، عليك بالذهاب للطبيب على الفور.
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4- الألم والوجع
يعاني معظم الناس من الأوجاع والآلام طوال الحياة اليومية، نتيجة الذهاب للعمل أو القيام ببعض من المهام اليومية، ولكن سرطان الدم ينتج عنه في كثير من الآحيان شعور بالألم والوجع.
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5- الالتهابات المتكررة
غالبًا ما يتم تجاهل الأعراض الشائعة لسرطان الدم، فيمكن أن تكون الالتهابات المتكررة علامة مبكرة على سرطان الدم لأن الجسم لا ينتج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على محاربة العدوى.
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