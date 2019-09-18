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تعرف على الأعراض الخفية لسرطان الدم.. كدمات الجلد

يعاني معظم الناس من الأوجاع والآلام طوال الحياة اليومية، نتيجة الذهاب للعمل أو القيام ببعض من المهام اليومية، ولكن الذي لا تعرفه أن الألم المزمن هو أحد أعراض سرطان الدم!
تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
سرطان الدم
سرطان الدم
توجد أنواع كثيرة من السرطان، على سبيل المثال سرطان الثدي وسرطان الدم، وغيرها من الأنواع الأخرى، ولكن أصبحت الآن بعض من الأنواع أكثر انتشارًا من غيرها، ويظهر ذلك واضحًا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات، فقال الباحثون إن سرطان الدم وسرطان الثدي هما الأكثر انتشارًا من بين الأنواع الأخرى، ويجب ترقب الأعراض جيدًا، من أجل تلقي العلاج بشكل سريع في المراحل الأولى من المرض، ولكن توجد بعض من الأعراض الخفية التي يجب أن تنتبه لها، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
اللوكيميا -أو سرطان الدم- تعتبر أحد أنواع السرطان الشائعة في أنحاء العالم، حيث تصل نسبة الإصابة إلى واحد من كل 16 رجلا، إضافة إلى 1 من كل 22 إمرأة، وتتطور لديهم الحالة طوال حياتهم، توجد أنواع كثيرة لسرطان الدم، ومع ذلك فإن الثلاثة أنواع الأكثر انتشارًا: اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النخاعي
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نوع نادر من الأنفلونزا

تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص

منذ قرون عديدة كانت نزلات البرد من الأمراض التي يصعب علاجها لعدم اكتشاف الطرق الصحيحة لمعالجتها، وبعد التطور واستخدام التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض، أصبحت الأنفلونزا مثل الهواء والماء، يصاب بها ملايين من الأشخاص كل يوم، ولا تسبب الموت على الإطلاق، كل ما في الأمر هو تناوُل عقار طبي يساعدهم على التعافي، ولكن ظهر نوع من الأنفلونزا في الآونة الأخيرة لديه قدرة على قتل ما يقرب من 80 مليون شخص خلال يومين فقط. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
طقطقة-الرقبة

«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية

يمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد في جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي) أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العضلي العام).. يمكن أن تتراوح التشنجات العضلية من خفيفة إلى شديدة، قد تكون مؤلمة، وقد تتداخل مع أدائك للمهام اليومية، فخلل التوتر يصيب مختلف الناس بطرق مختلفة. لا يوجد علاج لخلل التوتر العضلي، لكن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض.. وتستخدم الجراحة في بعض الأحيان لتعطيل أو تنظيم الأعصاب أو مناطق معينة في المخ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر الحاد.
المشي-أثناء-النوم

«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
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لا تتوقف عن علاج المايلوما.. يسبب الموت المبكر

يتفرع من السرطان أنواع عديدة، بعضها متعارف عليه بشكل كبير بسبب انتشارها مثل اللوكيميا وسرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان البنكرياس وأورام المخ، وعلى الجانب الآخر يوجد سرطان المايلوما المتعددة أو الورم النقوي المتعدد، هو مرض يتكون في نوع من خلايا الدم البيضاء، مما يؤدي إلى تكاثر الخلايا بشكل غير طبيعي وتتكدس في نخاع العظم، كما أن هذا المرض يشكل ما يقرب من 1% من الإصابة بالأمراض السرطانية، لذا يجب عليك أن تحرص جيدًا على التعرف عليه في وقت مبكر لتلقي العلاج المناسب، حسبما ذكر موقع "healthline".
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