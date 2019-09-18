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realme Egypt الأسرع نموا في قمة التجارة الإلكترونية

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
realme Egypt
realme Egypt
توجت شركة realme Egypt بجائزة أسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل إستراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمى والشمول المالي، وجاءت realme على قمة الشركات الناشئة، كأسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية، وهي شركة حديثة العهد في مصر، إذ إن انطلاقها جاء مع بداية عام 2019، ولكنها حققت نجاحا باهرا، وأثبتت للجميع أنها شركة جديرة بثقة المستخدم.
ونجحت شركة realme في هذا الوقت القصير بسبب توفيرها العديد من احتياجات المستهلك المصري، وأهمها تقديم تكنولوجيا متقدمة وجودة ممتازة، بأسعار منافسة للغاية حيث إنها في الأصل تستهدف فئة الشباب، وتؤمن realme بصناعة منتج بأرقى المواصفات مع الحفاظ على أسعار تنافسية. وقال أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات
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هواوي- تطلق-أول- سماعة -لاسلكية (1)

هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1

أطلقت هواوي FreeBuds 3 أول سماعات أذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS، تدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكيًّا عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات، تتميز سماعات هواوي برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تمامًا.
لينوفو legino (2)

لينوفو تطلق أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصر

أقامت لينوفو مصر مؤتمرًا صحفيًّا؛ احتفالا بإطلاق أحدث خطوطها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصممة خصيصًا لمحبي الألعاب التنافسية، وقال المدير العام لشركة لينوفو مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي اليوم إن محبي الألعاب يتفردون عن سائر مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بالمنطقة، فدائما ما تقع اختياراتهم المتأنية على أجهزة تلبي احتياجاتهم. وقالت علا الديب –مدير مكتب لينوفو مصر: "يمتاز السوق المصري بتنافسيته العالية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمستهلك المصري مستهلك واع ومنفتح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية.
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OPPO تستعرض CameraX خلال مؤتمر مطوري جوجل الصين 2019

قالت شركة OPPO إنها ستكون ضمن قائمة شركات الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات "CameraX" من جوجل وقد تم عرض أحدث تكنولوجيات التصوير التي تقدمها OPPO بالتعاون مع " CameraX" لأول مرة عبر هاتف Reno 10x Zoom، كجزء من فعاليات مؤتمر مطوري جوجل في الصين، الذي شهدته شنغهاي مؤخرا. وكشفت الشركتان خلال الحدث عن المجموعة الكاملة للهواتف الذكية التي ستطلقها OPPO والتي سوف تدعم التقنية الجديدة. وتعتبر CameraX من جوجل أحد حلول الأندرويد التي تمكن المطورين من الارتقاء بتجارب التصوير ومميزاته باستخدام تطبيق التصوير الأصلي الموجود في الهاتف الذكي.
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