realme Egypt الأسرع نموا في قمة التجارة الإلكترونية
تحرير:أحمد البرماوي
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
realme Egypt
توجت شركة realme Egypt بجائزة أسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل إستراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمى والشمول المالي،
وجاءت realme على قمة الشركات الناشئة، كأسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية، وهي شركة حديثة العهد في مصر، إذ إن انطلاقها جاء مع بداية عام 2019، ولكنها حققت نجاحا باهرا، وأثبتت للجميع أنها شركة جديرة بثقة المستخدم.
ونجحت شركة realme في هذا الوقت القصير بسبب توفيرها العديد من احتياجات المستهلك المصري، وأهمها تقديم تكنولوجيا متقدمة وجودة ممتازة، بأسعار منافسة للغاية حيث إنها في الأصل تستهدف فئة الشباب، وتؤمن realme بصناعة منتج بأرقى المواصفات مع الحفاظ على أسعار تنافسية.
وقال أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات
ونجحت شركة realme في هذا الوقت القصير بسبب توفيرها العديد من احتياجات المستهلك المصري، وأهمها تقديم تكنولوجيا متقدمة وجودة ممتازة، بأسعار منافسة للغاية حيث إنها في الأصل تستهدف فئة الشباب، وتؤمن realme بصناعة منتج بأرقى المواصفات مع الحفاظ على أسعار تنافسية.
وقال أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة realme Egypt، إن "الشيء الآخر الذي استطعنا تحقيقه هو تغيير سلوك المستهلك وتشجيعه على الشراء عبر الإنترنت دون قلق مع توفير دعم على مدار اليوم والأسبوع للعملاء وكذلك تقديم خدمة ما بعد البيع".
قدمت شركة realme منذ انطلاقها في السوق المصرية حوالي خمسة أجهزة، لعل أبرزها هو جهاز realme 2 Pro الذي يعد أول هاتف مع شاشة waterdrop عالية الدقة بنسبة 19.5: 9 وقياس 6.3 بوصة في الفئة السعرية المتوسطة وذاكرة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت.