realme Egypt الأسرع نموا في قمة التجارة الإلكترونية

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

realme Egypt

توجت شركة realme Egypt بجائزة أسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل إستراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمى والشمول المالي، وجاءت realme على قمة الشركات الناشئة، كأسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية، وهي شركة حديثة العهد في مصر، إذ إن انطلاقها جاء مع بداية عام 2019، ولكنها حققت نجاحا باهرا، وأثبتت للجميع أنها شركة جديرة بثقة المستخدم.

ونجحت شركة realme في هذا الوقت القصير بسبب توفيرها العديد من احتياجات المستهلك المصري، وأهمها تقديم تكنولوجيا متقدمة وجودة ممتازة، بأسعار منافسة للغاية حيث إنها في الأصل تستهدف فئة الشباب، وتؤمن realme بصناعة منتج بأرقى المواصفات مع الحفاظ على أسعار تنافسية. وقال أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات