هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

ريال مدريد

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويشارك سان جيرمان في دوري الأبطال للموسم الثامن على التوالي، وودع الفريق الفرنسي المسابقة الأوروبية من دور الـ16 في آخر 3 مواسم. وأمام الفرق الإسبانية على ملعبه، حقق سان جيرمان 7 انتصارات و5 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم، أما ريال مدريد فيشارك في دور المجموعات للمرة الـ24 وهو رقم قياسي، وفشل الريال للمرة