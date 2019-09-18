رياضة

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
ريال مدريد
ريال مدريد
يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
ويشارك سان جيرمان في دوري الأبطال للموسم الثامن على التوالي، وودع الفريق الفرنسي المسابقة الأوروبية من دور الـ16 في آخر 3 مواسم. وأمام الفرق الإسبانية على ملعبه، حقق سان جيرمان 7 انتصارات و5 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم، أما ريال مدريد فيشارك في دور المجموعات للمرة الـ24 وهو رقم قياسي، وفشل الريال للمرة
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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تعرف على نتائج قرعة دوري القسم الثاني

أجريت ظهر اليوم الأربعاء قرعة بطولة دوري القسم الثاني (المظاليم)، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وسحر عبد الحق، عضو اللجنة، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وطالب مسؤولو اتحاد الكرة، الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي، بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مع الموافقات الأمنية لذلك.
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اتحاد الكرة: لم نتلق عروضًا لبيع دوري القسم الثاني

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتلق عروضًا لبيع بث دوري القسم الثاني (المظاليم) حتى الآن، وقال جمال محمد علي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة سيراعي وضع مواعيد للقسم الثاني مختلفة عن القسم الأول لإذاعة أكبر عدد ممكن من المباريات، وأضاف أن لائحة عقوبات القسم الثاني ستكون مختلفة عن الأول. وتجري حاليا بمقر اتحاد الكرة مراسم قرعة دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2019/ 2020.
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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موقعة تكسير عظام بين ريال مدريد وسان جيرمان

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتضن ملعب حديقة الأمراء قمة نارية ستجمع بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى، وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.
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نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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