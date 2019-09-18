تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وحقق ريال مدريد أمام الفرق الفرنسية خارج ملعبه 6 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لـ6 هزائم، ولم يخسر سان جيرمان على ملعبه سوى 3 مرات في آخر 51 مباراة أوروبية، لكنه لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال. وأمام الفرق الإسبانية على ملعبه، حقق سان جيرمان 7 انتصارات و5 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم،