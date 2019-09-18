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نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

النصر في الانتخابات لا يعني بالضرورة تشكيل الحكومة بشكل مباشر، حيث يتمتع الرئيس الإسرائيلي بسلطة اختيار من لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة الائتلافية في غضون 28 يوما
تحرير:أحمد سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
الانتخابات الإسرائيلية
الانتخابات الإسرائيلية
بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن دعم حزب "إسرائيل بيتنا" لأي من الحزبين سيكون حاسما، ما يضع مستقبل الحكومة الإسرائيلية في أيدي زعيم ذلك الحزب، أفيجدور ليبرمان. نهاية عهد نتنياهو كان نتنياهو، الذي قاد إسرائيل على مدى العقد الماضي، يسعى لفترة ولاية خامسة، لكن فرصه تبدو ضئيلة بشكل متزايد
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للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
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مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
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انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.
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«فيسبوك» ينشئ محكمة عليا من أجل «القضايا الخلافية»

كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر في القضايا الخلافية التي يثيرها المحتوى الموجود فيه. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائي في القضايا المثيرة للجدل على "فيسبوك"، كما سيكون متاحا للمستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم "مثل الحذف والتعليق"، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية. وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة في "فيسبوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.
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الانتخابات الإسرائيلية 2

انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.
نتنياهو

المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف «تعادل» نتنياهو وغريمه

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، بحسب "وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
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انتخابات إسرائيل.. صفعة جديدة لنتنياهو في النتائج الأولية

بدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست الثانية خلال عام 2019، التي تتنافس فيها 29 قائمة، في الظهور، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تقارب شديد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أبيض أزرق" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني جانتس، في ين يتوقع مراقبين أن الأحزاب الصغيرة سواء المنتمية إلى اليمين أو اليسار، ستلعب دورا مهما في حسم السباق الذي دعي إليه نحو 6 ملايين ناخبا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 63.7%، بزيادة 2.4% عن الانتخابات السابقة التي تعادل فيها نتنياهو وجانتس عبر حصول كلّ منهما على 35 مقعدا بالبرلمان.
الانتخابات الإسرائيلية

أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.
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