العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

صورة أرشيفية

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه نزيل الفندق منذ 24 أغسطس الماضي، وأكدت المعاينة المبدئية عدم وجود آثار عنف داخل الغرفة، وارتداء المتوفي ملابسه كاملة ولا توجد بالجثمان أي إصابات ظاهرية ووجود بعض الشهادات والروشتات الطبية والأدوية بجوار السرير، والتي تفيد أنه يعاني من أمراض الكبد