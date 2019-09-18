الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

الاتحاد السكندري

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصري الممتاز لموسم 2019-2020، عقب انتهاء الأبيض من مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، كما أعلن يوسف عن قائمة زعيم الثغر التي ستدخل المعسكر المغلق، والتي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا للفارس الأبيض.

وجاءت القائمة كالتالي: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل وويلسون ويوسف حسن ومحمود رزق وإسلام جمال وصبرى رحيل وأحمد رفعت وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وخالد الغندور وأيمن غباشى وأسامة العزب والسيد سالم ونور السيد ومحمد ناجى جدو وكريم الديب وبناهينى وأحمد حجى ورزاق سيسيه ومحمود شعبان وأحمد راشد وهشام