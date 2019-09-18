رياضة

الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصري الممتاز لموسم 2019-2020، عقب انتهاء الأبيض من مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، كما أعلن يوسف عن قائمة زعيم الثغر التي ستدخل المعسكر المغلق، والتي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا للفارس الأبيض.
وجاءت القائمة كالتالي: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل وويلسون ويوسف حسن ومحمود رزق وإسلام جمال وصبرى رحيل وأحمد رفعت وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وخالد الغندور وأيمن غباشى وأسامة العزب والسيد سالم ونور السيد ومحمد ناجى جدو وكريم الديب وبناهينى وأحمد حجى ورزاق سيسيه ومحمود شعبان وأحمد راشد وهشام
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أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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