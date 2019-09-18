احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

السيسي أثناء استقبال حمدوك

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وتم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المتبادل، والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين، عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وكذا الربط الكهربائي والربط السككي، إلى جانب دعم وبناء القدرات