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احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
السيسي أثناء استقبال حمدوك
السيسي أثناء استقبال حمدوك
غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وتم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المتبادل، والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين، عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وكذا الربط الكهربائي والربط السككي، إلى جانب دعم وبناء القدرات
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وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

حقيقة طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلا من 1020 سرير، عاري تمامًا عن الصحة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
طلاب -الثانوية(1)

صيانة ونظافة وتطوير.. هكذا استعدت العاصمة للدراسة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على استعداد المدارس في المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد والتنسيق مع كل المسئولين بالمحافظة، وذلك لانطلاق عام دراسي بدون عقبات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكل قيادات المحافظة.
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

رئيس وزراء السودان يزور مصر قبل السفر إلى نيويورك

يزور رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد أن حمدوك سيقوم بزيارته الأوروبية قبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
عبدالفتاح-البرهان

مصادر: السودان يُسلم مصر إرهابيًا مطلوبًا قريبًا

أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت المصادر أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاما.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

سفير الكويت: زيارة السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات

أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في مقال نشر له، اليوم الأحد، بجريدة "الأنباء" الكويتية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة، قائلا: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".
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