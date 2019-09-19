تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

وفقًا للخبراء الذين أجروا دراسة في الصين، وجدوا أن البوليفينول في الشاي الأخضر يساعد في قتل الخلايا السرطانية ووقف تطورها، كما يلعب دور مهم في منع مختلف أنواع السرطان.
يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
يعتبر السرطان مثل الوباء المنتشر في كل مكان، تجد في كل دولة في العالم، العديد من الأسر الي يعاني أحد أفرادها من السرطان، لم يعد شيئًا يشعرك بالخجل، ولكن يجب التعامل معه بحيل بسيطة، من أجل الحفاظ على صحتك، وبالرغم من أن العديد من أنواعه قابلة للشفاء، ويمكن السيطرة عليها الآن، لا يزال الناس يريدون العيش
يعتبر السرطان مثل الوباء المنتشر في كل مكان، تجد في كل دولة في العالم، العديد من الأسر الي يعاني أحد أفرادها من السرطان، لم يعد شيئًا يشعرك بالخجل، ولكن يجب التعامل معه بحيل بسيطة، من أجل الحفاظ على صحتك، وبالرغم من أن العديد من أنواعه قابلة للشفاء، ويمكن السيطرة عليها الآن، لا يزال الناس يريدون العيش في أمان من هذا المرض، لأن تكلفة العلاج مرتفعة، والعلاج نفسه ليس سهلًا، ولكن ما الأسباب الحقيقة وراء انتشار هذا المرض؟ من المؤكد إن له علاقه كبيرة بنظامنا الغذائي، والأطعمة المتناولة يوميًا، إذ حان وقت تحسين العادات الغذائية لتجنب خطر الإصابة بالسرطان، وما يلي عرض لبعض من الأنظمة الغذائية:
1-تجنب المكرونة والجبنة
في الواقع توجد مركبات كيميائية تمسى بـالفثالات، تستخدم في التحسين من مرونة ومتانة المواد البلاستيكية، وقد أثبتت العديد من الأبحاث إن الفثالات الموجودة في مسحوق الجبنة المستخدمة في صناعة المكرونة، يمكن أن تسبب العقم وسرطان الثدي، كما تؤدي إلى اضطراب في الغدد الصماء.
2-تجنب الأطعمة المصنعة
وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، فإن الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الإضافات والمواد الحافظة، المستخدمة في زيادة العمر الافتراضي للأطعمة، ولكنها تقلل من العمر الافتراضي لك، تقول دراسة جديدة صادرة عن المعاهد الوطنية للصحة أن الأطعمة المصنعة ليست سيئة لصحتنا فقط، بل إنها تجعلك أيضًا تأكل أكثر مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا الإفراط في تناول الطعام يزيد من فرص الإصابة بالسرطان ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى السمنة.
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3-نظام غذائي غني بالدهون
اكتشف خبراء الصحة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، ولهذا يُقترح الحد من تناول الدهون اليومية إلى حوالي 10?، كما يوصي دليل إدارة الأغذية والعقاقير الجديدة بزيادة استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية للحفاظ على سلامتك.
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4-التقليل من استهلاك الأملاح
يوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بالحفاظ على استهلاك الملح أقل من 5 جرام يوميًا، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بسرطان المعدة والحالات الأخرى.
5-التقليل من تناول السكريات والأطعمة النشوية
وفقا لدراسة أجراها معهد دانا فاربر للسرطان ، فإن الأطعمة الغنية بالنشا قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى النساء، كما تشير الدراسة التي نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان إلى أن الأنسولين الزائد يحفز من تطور سرطان البنكرياس، كما يوصى بالحد من تناول الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكر لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.
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6-استهلاك الشاي الأخضر
وفقًا للخبراء الذين أجروا دراسة في الصين ، وجدوا أن البوليفينول في الشاي الأخضر ، يساعد في قتل الخلايا السرطانية و وقف تطورها ونموها، كما يلعب دور مهم في منع مختلف أنواع السرطان، حيث قام الباحثون بدراسة 472 امرأة مصابة بسرطان الثدي، وفي نهاية البحث وجدوا أن اللاتي شربن الشاي الأخضر هن أقل انتشار للمرض.
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