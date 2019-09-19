تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

وفقًا للخبراء الذين أجروا دراسة في الصين، وجدوا أن البوليفينول في الشاي الأخضر يساعد في قتل الخلايا السرطانية ووقف تطورها، كما يلعب دور مهم في منع مختلف أنواع السرطان.

تحرير:إسراء سليمان ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

نظام غذائي صحي

يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".

يعتبر السرطان مثل الوباء المنتشر في كل مكان، تجد في كل دولة في العالم، العديد من الأسر الي يعاني أحد أفرادها من السرطان، لم يعد شيئًا يشعرك بالخجل، ولكن يجب التعامل معه بحيل بسيطة، من أجل الحفاظ على صحتك، وبالرغم من أن العديد من أنواعه قابلة للشفاء، ويمكن السيطرة عليها الآن، لا يزال الناس يريدون العيش