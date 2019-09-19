صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

وفقًا للخبراء الذين أجروا دراسة في الصين، وجدوا أن البوليفينول في الشاي الأخضر يساعد في قتل الخلايا السرطانية ووقف تطورها، كما يلعب دور مهم في منع مختلف أنواع السرطان.
تحرير:إسراء سليمان ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
نظام غذائي صحي
نظام غذائي صحي
يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
يعتبر السرطان مثل الوباء المنتشر في كل مكان، تجد في كل دولة في العالم، العديد من الأسر الي يعاني أحد أفرادها من السرطان، لم يعد شيئًا يشعرك بالخجل، ولكن يجب التعامل معه بحيل بسيطة، من أجل الحفاظ على صحتك، وبالرغم من أن العديد من أنواعه قابلة للشفاء، ويمكن السيطرة عليها الآن، لا يزال الناس يريدون العيش
اقرأ المزيد
عصائر-هامة-لصحة-الجسم

كيف تحافظ على جسمك وتقوي مناعتك؟

الجهاز المناعي من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ويجب تناول عصائر غذائية محددة من أجل زيادة فاعلية الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والفيروسات والبكتيريا؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الخضراوات الورقية والبروتين، كما يمكنك تناول مجموعة من العناصر الغنية، للمساعدة في التعزيز من صحة الجهاز المناعي؛ فعلى سبيل المثال تناول عصير الفواكه والبطيخ والزنجبيل عند الشعور بصداع شديد. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
أطعمة- تسبب- التهابات

للوقاية من الالتهابات.. توقف عن تناول منتجات الألبان

الطعام بشكل عام يمنح الجسم العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها، وينصح بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار. وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات في الجسم؛ على سبيل المثال، السكريات المصنعة، فهي لا تسبب الالتهابات فقط، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، كما توجد الدهون المتحولة التي تخبئ وراءها أمراضا خطيرة، متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ويُنصح بالتوقف عن تناول مثل هذه الأطعمة حفاظًا على الصحة، نقلًا عن "health 24".
لبان دكر

لبان الدكر علاج صحي وتجميلي.. كيف يمكن استخدامه؟

بالرغم من مذاقه المر، لكنه يحمل العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، فعند تناولك للبان الدكر أول مرة قد لا تستطيع تناوله مرة أخرى، كما قد يسبب لك الغثيان نتيجة المرارة الناتجة عنه، ولكن عند التعرف على فوائده ومعالجته لكثير من الأمراض قد تتغير نظرتك له. لبان الدكر عبارة عن شجرة موطنها الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يستخدم كعلاج تقليدي في هذه المناطق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ومطهر، مزيل للقلق، ومضاد للالتهاب العصبي، لذا تعرف على فوائده وطرق استخدامه حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
اقرأ المزيد من الأخبار
الكشف-الدوري لسرطان-الثدي

للحفاظ على حياة بلا سرطان ثدي.. تناول المكسرات

توجد العديد من أنواع السرطان الخطيرة؛ على سبيل المثال، سرطان الرئة والمثانة والبروستاتا والمخ والقولون، ولكن أكثرها ألمًا هو سرطان الثدي؛ لأنه ينتزع جزءا من أنوثة المرأة، فلا يكتفي فقط بتحطيم الخلايا الصحية في جسم الإنسان، ولكنه يعمل على تشويه جزء منه؛ لذا يحاول العلماء البحث عن عقاقير طبية فعالة، من أجل التغلب عليه. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العلاجات الطبيعية المتمثلة في استهلاك أطعمة صحية؛ مثل فول الصويا والألياف الغذائية. وذلك حسبما ذكر "times of india".
اضطرابات-الجهاز الهضمى

دراسة: بكتيريا الأمعاء تساعد في محاربة السرطان

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، ولكن بعضها أكثر تأثرًا من الآخر. وعلى سبيل المثال، الجهاز الهضمي يعمل بفاعلية كبيرة في هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية المهمة، لكن عند التعرض لبعض المشكلات الصحية، مثل عسر الهضم، يحدث خلل كبير به ولا يستطيع القيام بوظائفه الطبيعية، وتظهر أعراض ذلك متمثلة في التشنجات والغازات. وآخر ما جاءت به الدراسات أن التعزيز من البكتيريا في القناة الهضمية يساعد في محاربة السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
العيوب-الخلقية-والسرطان

«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان. والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".
فواكه يجب تناولها عند الإصابة بالسرطان

بعد التعافي من السرطان.. تناول الموز والبرتقال

تعد الفواكه والخضراوات من الأطعمة المفيدة بشكل عام، البعض يتعامل معها كـ"سناك" والبعض الآخر يتعامل معها كمُقبلات بجانب الوجبات الأساسية، لا تهم المسميات، فالنتيجة واحدة، إذ يتميز كل منهما بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان باستمرار، ليس ذلك فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أنواعا عديدة يوصى بتناولها في أثناء الإصابة بالسرطان، وبعد إتمام عملية المعالجة، إذ يجب أن تضمها إلى نظامك الغذائي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org