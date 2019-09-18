رياضة

نجم ليفربول يحذف حسابه الشخصي على «تويتر»

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
ليفربول
ليفربول
قام الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بحذف حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث تسبب روبرتسون الظهير الأيسر للريدز في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف نجم نابولي لورينتي النتيجة للفريق الساحلي الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
جماهير ليفربول هاجمت المدافع الإسكتلندي، بعبارات مسيئة، مما دفع روبرتسون إلى حذف حسابه، رغم أن ركلة الجزاء شهدت جدلًا تحكيمًا، حيث يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق أنها غير صحيحة بالمرة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام نظيره نابولي الإيطالي، في واحدة من المفاجآت، بعدما
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أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".
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قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
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ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
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