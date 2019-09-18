نجم ليفربول يحذف حسابه الشخصي على «تويتر»

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

ليفربول

قام الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بحذف حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث تسبب روبرتسون الظهير الأيسر للريدز في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف نجم نابولي لورينتي النتيجة للفريق الساحلي الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

جماهير ليفربول هاجمت المدافع الإسكتلندي، بعبارات مسيئة، مما دفع روبرتسون إلى حذف حسابه، رغم أن ركلة الجزاء شهدت جدلًا تحكيمًا، حيث يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق أنها غير صحيحة بالمرة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام نظيره نابولي الإيطالي، في واحدة من المفاجآت، بعدما