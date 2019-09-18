رياضة

صلاح و3 لاعبين.. تشافي يرشح نجوم عصر ما بعد ميسي

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
تشافى
تشافى
علق تشافى هيرنانديز المدير الفنى الحالى للسد القطرى وأسطورة خط وسط برشلونة، على أداء الدولى الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيصبح أفضل لاعب فى العالم، وقال فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن "ميسي ورونالدوا نجحوا فى السيطرة على جوائز الأفصل فى العالم لسنوات عديدة، لدرجة أنك من الصعب أن تتذكر من سبقهم"، ويقمد الدولى الإنجليزي مستوى رائع فى الدورى الإنجليزي، حيث استطاع الحفاظ على صدارة البريميرليج بعد مرور خمس أسابيع من المسابقة، برصيد خمس أهداف.
وأكمل تشافي صاحب الـ39 عامًا، رؤيته عن نجوم المستقبل في الكرة العالمية، مشيرا إلى أن "ميسي هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لى، وعلى الرغم من أن رونالدو وميسي لا يزالان يقدمان مستوى جيد جدُا، إلا أنه سيأتى يوم قريب، وسينال شخص آخر شرف الفوز بالجوائز ويحل محلهم". وأوضح: "اللاعبين الشباب يمكنهم أن ينافسوا
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احتفالات-ليفربول‎ (1)

نجم ليفربول يحذف حسابه الشخصي على «تويتر»

قام الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بحذف حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث تسبب روبرتسون الظهير الأيسر للريدز في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف نجم نابولي لورينتي النتيجة للفريق الساحلي الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
الزمالك -والاتحاد‎ (18)

الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصري الممتاز لموسم 2019-2020، عقب انتهاء الأبيض من مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، كما أعلن يوسف عن قائمة زعيم الثغر التي ستدخل المعسكر المغلق، والتي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا للفارس الأبيض.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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كلوب (1)

«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
سانشيز (1)

سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
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