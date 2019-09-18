صلاح و3 لاعبين.. تشافي يرشح نجوم عصر ما بعد ميسي

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

تشافى

علق تشافى هيرنانديز المدير الفنى الحالى للسد القطرى وأسطورة خط وسط برشلونة، على أداء الدولى الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيصبح أفضل لاعب فى العالم، وقال فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن "ميسي ورونالدوا نجحوا فى السيطرة على جوائز الأفصل فى العالم لسنوات عديدة، لدرجة أنك من الصعب أن تتذكر من سبقهم"، ويقمد الدولى الإنجليزي مستوى رائع فى الدورى الإنجليزي، حيث استطاع الحفاظ على صدارة البريميرليج بعد مرور خمس أسابيع من المسابقة، برصيد خمس أهداف.

وأكمل تشافي صاحب الـ39 عامًا، رؤيته عن نجوم المستقبل في الكرة العالمية، مشيرا إلى أن "ميسي هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لى، وعلى الرغم من أن رونالدو وميسي لا يزالان يقدمان مستوى جيد جدُا، إلا أنه سيأتى يوم قريب، وسينال شخص آخر شرف الفوز بالجوائز ويحل محلهم". وأوضح: "اللاعبين الشباب يمكنهم أن ينافسوا