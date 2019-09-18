عقبة وحيدة تفصل حسام حسن عن قيادة المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

حسام حسن

ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية داخل اتحاد الكرة المصري، عن اقتراب حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة، من تولي المهمة التدريبية لمنتخب مصر الأول. ومن المتوقع أن يتواجد كل من إبراهيم حسن وطارق سليمان في الجهاز، إلا أن الخلاف على من يتولى مهمة مدرب حراس المرمى، حيث يتمسك حسام حسن بتواجد عماد المندوه، بينما يرغب اتحاد الكرة في تعيين أيمن طاهر. وكان اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة الذي انعقد اليوم بمقر الجبلاية شهد انقساما حول اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب خلفا للمكسيكى أجيرى.

وكان عمرو الجناينى تواصل مع حسام حسن المدير الفنى لسموحة خلال الساعات الأخيرة، وأبدى العميد ترحيبه بتدريب المنتخب دون شروط، حيث تمسك فقط بوجود إبراهيم حسن شقيقه فى الجهاز الجديد. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر