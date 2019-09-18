رياضة

عقبة وحيدة تفصل حسام حسن عن قيادة المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
حسام حسن
حسام حسن
ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية داخل اتحاد الكرة المصري، عن اقتراب حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة، من تولي المهمة التدريبية لمنتخب مصر الأول. ومن المتوقع أن يتواجد كل من إبراهيم حسن وطارق سليمان في الجهاز، إلا أن الخلاف على من يتولى مهمة مدرب حراس المرمى، حيث يتمسك حسام حسن بتواجد عماد المندوه، بينما يرغب اتحاد الكرة في تعيين أيمن طاهر. وكان اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة الذي انعقد اليوم بمقر الجبلاية شهد انقساما حول اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب خلفا للمكسيكى أجيرى.
وكان عمرو الجناينى تواصل مع حسام حسن المدير الفنى لسموحة خلال الساعات الأخيرة، وأبدى العميد ترحيبه بتدريب المنتخب دون شروط، حيث تمسك فقط بوجود إبراهيم حسن شقيقه فى الجهاز الجديد. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر
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مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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إيهاب جلال واستنساخ تجربة جمال بلماضي مع منتخب مصر

منذ بدأت تتسرب المعلومات عن اقتراب إيهاب جلال من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى والأسئلة لم تتوقف عن سر اختياره، ولماذا لم تفكر اللجنة المؤقتة فى باقى المرشحين خاصة أن القائمة كانت تضم نجومًا كبارا مثل حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن، وهل هو المدير الفنى الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة؟ وما الجديد الذى من الممكن أن يقدمه أو يضيفه جلال على أداء نجوم المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد حجازى وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المؤثرين؟
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تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
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«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
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