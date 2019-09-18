سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
رئيس ورزاء الهند
رئيس ورزاء الهند
طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
ورفضت باكستان، في أول أسبوع من الشهر الجاري،، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بدخول مجالها الجوي، وقال وزير الخارجية الباكستان في بيان: "اتخذ القرار في ضوء سلوك الهند، لقد طلب الرئيس الهندي الإذن باستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح بذلك"، بحسب "فرانس
اقرأ المزيد
الانتخابات-الإسرائيلية

نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
حريق-مدرسة-في ليبيريا

مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
الانتخابات الإسرائيلية 2

انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.
فيسبوك

«فيسبوك» ينشئ محكمة عليا من أجل «القضايا الخلافية»

كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر في القضايا الخلافية التي يثيرها المحتوى الموجود فيه. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائي في القضايا المثيرة للجدل على "فيسبوك"، كما سيكون متاحا للمستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم "مثل الحذف والتعليق"، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية. وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة في "فيسبوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميركل

ألمانيا تعلن رفضها قرار نتنياهو ضم غور الأردن

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، موقف بلادها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن لأراضيه. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية، أن برلين لا توافق على إعلان نتنياهو، إضافة إلى رفض تقنين مستوطنة ميفوت يريحو، وفقا لـ"روسيا اليوم". كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
الهند-وباكستان

معلومات استخباراتية هندية تكشف مؤامرة باكستان بكشمير

وجهت نيودلهي، اليوم السبت، اتهاما جديدا إلى إسلام آباد، بمحاولة تأجيج العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن نحو 200 مسلح حاولوا التسلل من باكستان إلى المنطقة المشار إليها. وقال مستشار الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن "نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية، وفقا لـ"رويترز".
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني: جاهزون للتضحية من أجل إخواننا في كشمير

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، والتي سلط خلالها الضوء على معاناة الكشميريين، معربا عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، مشددة على ضرورة حل النزاع وفقا للقرارت الأممية وتطلعات الشعب الكشميري، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.
كوماندوز-باكستان

تأهب أمني في الهند بعد تسلل كوماندوز باكستاني

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، ووفقا لبلاغ صدر عن شركة Adani Ports والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا، فإن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهند، حسب "رويترز".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org