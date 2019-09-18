للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

رئيس ورزاء الهند

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".

ورفضت باكستان، في أول أسبوع من الشهر الجاري،، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بدخول مجالها الجوي، وقال وزير الخارجية الباكستان في بيان: "اتخذ القرار في ضوء سلوك الهند، لقد طلب الرئيس الهندي الإذن باستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح بذلك"، بحسب "فرانس