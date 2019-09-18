فيديو وخرائط.. السعودية تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي، وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء، بالإضافة إلى لقطات فيديو من كاميرت المراقبة التي رصدت الطائرات المسيرة لحظة استهداف المعملين، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وأوضح متحدث وزارة الدفاع السعودية، أنه تم استهداف المنشآت بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من جهة اليمن بالجنوب، مضيفا: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة"، بحسب سكاي نيوز. وأشار المالكي، إلى أن الأسلحة المستخدمة مصدرها إيران، مشددا