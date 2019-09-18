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أول رد إيراني على مؤتمر السعودية عن هجوم أرامكو: لا يعرفوا شيئا

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
انتقد حسام الدين أشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما ورد في مؤتمر وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء والذي اتهم طهران بالضلوع في الهجوم على معملي شركة أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، من خلال عرض صور وفيديوهات تحلل الرؤية السعودية، إذ قال المسؤول الإيراني عبر حسابه على تويتر في أول تعليق رسمي على المؤتمر، إن "المؤتمر أثبت أن المملكة لا تعرف شيئا عن مكان صنع أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأخفق في توضيح سبب فشل المنظومة الدفاعية للدولة في اعتراضها".
وعقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي  وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء،
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رئيس- الوزراء -الهندي

للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
الانتخابات-الإسرائيلية

نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
حريق-مدرسة-في ليبيريا

مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
الانتخابات الإسرائيلية 2

انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.
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الهجوم- على -أرامكو -جاء -من -الشمال

فيديو وخرائط.. السعودية تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي، وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء، بالإضافة إلى لقطات فيديو من كاميرت المراقبة التي رصدت الطائرات المسيرة لحظة استهداف المعملين، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.
أرامكو

وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
ترامب (1)

حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
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