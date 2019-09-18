أول رد إيراني على مؤتمر السعودية عن هجوم أرامكو: لا يعرفوا شيئا

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

الرئيس الإيراني حسن روحاني

انتقد حسام الدين أشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما ورد في مؤتمر وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء والذي اتهم طهران بالضلوع في الهجوم على معملي شركة أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، من خلال عرض صور وفيديوهات تحلل الرؤية السعودية، إذ قال المسؤول الإيراني عبر حسابه على تويتر في أول تعليق رسمي على المؤتمر، إن "المؤتمر أثبت أن المملكة لا تعرف شيئا عن مكان صنع أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأخفق في توضيح سبب فشل المنظومة الدفاعية للدولة في اعتراضها".

وعقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء،