مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وجاءت تشكيلة الملكى على النحو التالى.. - حراسة المرمى: كورتوا. - خط الدفاع: ميندي – ميليتاو – فاران - كارفاخال. - خط الوسط: كروس – كاسيميرو – خاميس. - خط الهجوم: بيل – هازارد – بنزيما. البدلاء: أريولا، لوكاس، يوفيتش، اودريوزولا، فينسيس جونيور، روديجير، فونتى . ويشارك