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الكهرباء مقابل السلع.. تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس وزراء السودان

مدبولي: الزيارة نقطة تحول تاريخية في العلاقات وتأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في 2011.. وحمدوك: نتطلع أن تحقق الثورة السودانية أهدافها والعبور لبر الأمان بمساعدة مصر
تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
مدبولي وحمدوك
مدبولي وحمدوك
أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، في إطار زيارته لمصر، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
واعتبر مدبولي، أن هذه الزيارة تاريخية، حيثُ تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011، لذا فهي حريصة على مُساندة السودان، وتثق في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الموقف على النحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن سعادته والوفد المرافق له بوجودهم اليوم في وطنهم الثاني
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السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

حقيقة طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلا من 1020 سرير، عاري تمامًا عن الصحة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
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السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

رئيس وزراء السودان يزور مصر قبل السفر إلى نيويورك

يزور رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد أن حمدوك سيقوم بزيارته الأوروبية قبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: سداد 1.3 تريليون جنيه لصناديق التأمينات خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال السنوات السبع المقبلة، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينهي التشابكات المالية، بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، وأشار معيط، خلال مؤتمر "يورومني مصر"، الذي عقد اليوم، إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة 45 تريليون جنيه.
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