توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

توماس توخيل النمدير الفنى لسان جيرمان

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .

وجاءت تشكيلة الفريق الباريسي على النحو التالى.. - حراسة المرمى: نافاس. - خط الدفاع: بيرنات – سيلفا – كيمبيمبي – مونييه. - خط الوسط: فيراتي – ماركينيوس – جايا. - خط الهجوم: دي ماريا – إيكاردي – سارابيا. البدلاء: ريكو-ديالو-كورزاوا-هريرا-بريديس-موتينج-كواسي

وجاءت تشكيلة الفريق الباريسي على النحو التالى..



- حراسة المرمى: نافاس.



- خط الدفاع: بيرنات – سيلفا – كيمبيمبي – مونييه.



- خط الوسط: فيراتي – ماركينيوس – جايا.



- خط الهجوم: دي ماريا – إيكاردي – سارابيا.



البدلاء: ريكو-ديالو-كورزاوا-هريرا-بريديس-موتينج-كواسي .



ويشارك سان جيرمان في دوري الأبطال للموسم الثامن على التوالي، وودع الفريق الفرنسي المسابقة الأوروبية من دور الـ16 في آخر 3 مواسم.

وحقق باريس سان جيرمان أمام الفرق الإسبانية الفوز على ملعبه 7 مرات وتعادل في 5 مواجهات وتعرض لـ3 هزائم، ويشارك ريال مدريد في دور المجموعات للمرة الـ24 وهو رقم قياسي، وفشل الريال للمرة الأولى الموسم الماضي في الوصول إلى نصف النهائي بالسقوط في دور الـ16.



