رياضة

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
توماس توخيل النمدير الفنى لسان جيرمان
توماس توخيل النمدير الفنى لسان جيرمان
أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
وجاءت تشكيلة الفريق الباريسي على النحو التالى.. - حراسة المرمى: نافاس. - خط الدفاع: بيرنات – سيلفا – كيمبيمبي – مونييه. - خط الوسط: فيراتي – ماركينيوس – جايا. - خط الهجوم: دي ماريا – إيكاردي – سارابيا. البدلاء: ريكو-ديالو-كورزاوا-هريرا-بريديس-موتينج-كواسي
اقرأ المزيد
أحمد حمدي

أحمد حمدي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

وجه أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق المنضم حديثًًا لصفوف فريق الجونة الشكر، لجماهير القلعة الحمراء على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي، حيث قال أحمد حمدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد 14 عامًا داخل جدران النادي الأهلي العظيم، اليوم أنا خارج النادى وقلبي داخله، شكرًا لكل فرد تعاملت معه شكرًا لهذا الكيان الذي كان سببًا في ما أنا عليه الآن". وتابع أحمد حمدي عبر حسابه على تويتر: "أنا مدين لهذا القميص طوال حياتي، شكرًا لجماهير النادي الأهلي الوفية، سعيد بكل هذه المشاعر المتبادلة.. بالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله ولنا عودة".
هاري -كين (2)

توتنهام يفرط في الفوز على أوليمبياكوس بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي مواجهة توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد كارايساكي»، ضمن مباريات الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. تقدم الهداف هاري كين، بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 24 من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يضيف النجم البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30، لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين مقابل لاشئ.
ريال مدريد 1

مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريال مدريد 1

مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
ريال مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
فياريال-ريال مدريد

موقعة تكسير عظام بين ريال مدريد وسان جيرمان

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتضن ملعب حديقة الأمراء قمة نارية ستجمع بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى، وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org