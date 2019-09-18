51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، 51 مليونا و474 ألف جنيه، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019-2020، وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

من جانب أخر، أنهت وزارة الأوقاف خدمة خمسة أئمة وخطباء بأوقاف الدقهلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم وأصبح لا علاقة لهم بالوزارة، ونبهت على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، توجيها إلى الدكتور