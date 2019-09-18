الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

الحوثيون

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».

وأضاف ساري: أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، «أكدت بالفعل قدرتها على إنتاج طائرة بدون طيار كل يوم»، موجها تهديدا مباشرا للإمارات، قائلا: «عملية واحدة فقط ستكلفك كثيرا. نعلن لأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف في الإمارات، بما في ذلك الأهداف في أبو ظبي ودبي»، وتابع «يمكن