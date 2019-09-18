سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
الحوثيون
الحوثيون
قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
وأضاف ساري: أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، «أكدت بالفعل قدرتها على إنتاج طائرة بدون طيار كل يوم»، موجها تهديدا مباشرا للإمارات، قائلا: «عملية واحدة فقط ستكلفك كثيرا. نعلن لأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف في الإمارات، بما في ذلك الأهداف في أبو ظبي ودبي»، وتابع «يمكن
اقرأ المزيد
حازم-الببلاوي

حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".
الجيش- الكويتى

الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
رياض-المالكي

الخارجية الفلسطينية: نحترم الانتخابات الديمقراطية في إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الثلاثاء، إذ قال المالكي للصحفيين: «بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات»، مضيفًا:«بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل»، وفقًا لما ذكرته العربية.
الهجوم- على -أرامكو -جاء -من -الشمال

فيديو وخرائط.. السعودية تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي، وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء، بالإضافة إلى لقطات فيديو من كاميرت المراقبة التي رصدت الطائرات المسيرة لحظة استهداف المعملين، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.
اقرأ المزيد من الأخبار
روحانى

أول رد إيراني على مؤتمر السعودية عن هجوم أرامكو: لا يعرفوا شيئا

انتقد حسام الدين أشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما ورد في مؤتمر وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء والذي اتهم طهران بالضلوع في الهجوم على معملي شركة أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، من خلال عرض صور وفيديوهات تحلل الرؤية السعودية، إذ قال المسؤول الإيراني عبر حسابه على تويتر في أول تعليق رسمي على المؤتمر، إن "المؤتمر أثبت أن المملكة لا تعرف شيئا عن مكان صنع أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأخفق في توضيح سبب فشل المنظومة الدفاعية للدولة في اعتراضها".
الهجوم- على -أرامكو -جاء -من -الشمال

فيديو وخرائط.. السعودية تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي، وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء، بالإضافة إلى لقطات فيديو من كاميرت المراقبة التي رصدت الطائرات المسيرة لحظة استهداف المعملين، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.
أرامكو

وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org