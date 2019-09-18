توتنهام يفرط في الفوز على أوليمبياكوس بدوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

توتنهام

حسم التعادل الإيجابي مواجهة توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد كارايساكي»، ضمن مباريات الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. تقدم الهداف هاري كين، بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 24 من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يضيف النجم البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30، لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين مقابل لاشئ.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة استطاع اوليمبياكوس أن يقلص النتيجة بالهدف الأول الذي سجله دانيال بودانس في الدقيقة 44، بتمريرة رائعة من ماثيو فالبوينا. وبدأ توتنهام الشوط الثاني مهاجما وألغى الحكم هدفا لصالح الفريق اللندني سجله ديلي آلي بداعي التسلل، قبل أن يتمكن فريق أوليمبياكوس من تسجيل هدف التعادل