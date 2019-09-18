توتنهام يفرط في الفوز على أوليمبياكوس بدوري الأبطال
تحرير:سعد الدين محمود
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
توتنهام
حسم التعادل الإيجابي مواجهة توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد كارايساكي»، ضمن مباريات الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
تقدم الهداف هاري كين، بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 24 من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يضيف النجم البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30، لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين مقابل لاشئ.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة استطاع اوليمبياكوس أن يقلص النتيجة بالهدف الأول الذي سجله دانيال بودانس في الدقيقة 44، بتمريرة رائعة من ماثيو فالبوينا.
وبدأ توتنهام الشوط الثاني مهاجما وألغى الحكم هدفا لصالح الفريق اللندني سجله ديلي آلي بداعي التسلل، قبل أن يتمكن فريق أوليمبياكوس من تسجيل هدف التعادل
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة استطاع اوليمبياكوس أن يقلص النتيجة بالهدف الأول الذي سجله دانيال بودانس في الدقيقة 44، بتمريرة رائعة من ماثيو فالبوينا.
وبدأ توتنهام الشوط الثاني مهاجما وألغى الحكم هدفا لصالح الفريق اللندني سجله ديلي آلي بداعي التسلل، قبل أن يتمكن فريق أوليمبياكوس من تسجيل هدف التعادل عن طريق ماثيو فالبوينا، من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من يان فيرتونخن على أقدام ماثيو فالبوينا داخل منطقة الجزاء.
وحاول السبيرز استعادة التقدم مجددًا بعد تعادل أصحاب الأرض، لكن كل الفرص التي سنحت لهم ضلت طريق المرمى لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.
بهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى نقطة واحدة، وهو نفس الرصيد الذي وصل إليه أوليمبياكوس، في المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة بايرن ميونيخ، وسرفينا زفيزدا.