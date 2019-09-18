هارى كين يحطم رقمًا جديدًا فى دورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

هارى كين

سجل الدولى الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، هدفًا في شباك مضيفه أولمبياكوس، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة "أوبتا" فى إحدى إحصاءاتها، أن هاري كين وصل لهدفه رقم 15 في دوري أبطال أوروبا خلال 20 مباراة مع السبيرز، وبذلك أصبح كين ثالث أسرع لاعب يصل إلى 15 هدفًا في تاريخ البطولة الأوروبية. ويتفوق الثنائي رود فان نيستلروي وروبرتو سولدادو، على كين، حيث وصلا إلى الهدف 15 في دوري الأبطال، بعدد مباريات أقل من 19.

ويقع توتنهام وأولمبياكوس فى المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كلا من بايرن ميونخ، وسرفينا زفيزدا (النجم الأحمر). وتعادل أولمبياكوس اليوناني أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2- 2، فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وسجل لصالح توتنهام في الدقيقة 25 هاري كين من ركلة جزاء،