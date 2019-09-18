رياضة

هارى كين يحطم رقمًا جديدًا فى دورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
هارى كين
هارى كين
سجل الدولى الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، هدفًا في شباك مضيفه أولمبياكوس، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة "أوبتا" فى إحدى إحصاءاتها، أن هاري كين وصل لهدفه رقم 15 في دوري أبطال أوروبا خلال 20 مباراة مع السبيرز، وبذلك أصبح كين ثالث أسرع لاعب يصل إلى 15 هدفًا في تاريخ البطولة الأوروبية. ويتفوق الثنائي رود فان نيستلروي وروبرتو سولدادو، على كين، حيث وصلا إلى الهدف 15 في دوري الأبطال، بعدد مباريات أقل من 19.
ويقع توتنهام وأولمبياكوس فى المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كلا من بايرن ميونخ، وسرفينا زفيزدا (النجم الأحمر). وتعادل أولمبياكوس اليوناني أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2- 2، فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وسجل لصالح توتنهام في الدقيقة 25 هاري كين من ركلة جزاء،
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بايرن-ميونخ

بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
دوري- ابطال -اوروبا (10)

مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
دوري- ابطال -اوروبا (7)

اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
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هاري -كين (2)

توتنهام يفرط في الفوز على أوليمبياكوس بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي مواجهة توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد كارايساكي»، ضمن مباريات الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. تقدم الهداف هاري كين، بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 24 من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يضيف النجم البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30، لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين مقابل لاشئ.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
ريال مدريد 1

مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام تقسو على كريستال بالاس برباعية نظيفة

نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز ساحق على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام هوتسبير، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح السبيرز سون هونج مين "هدفين" وإيريك لاميلا "هدفا"، وباتريك فان انخولت لاعب كريستال بالاس "هدفا" بالخطأ في مرماه. ويعد هذا الفوز الثامن على التوالى لتوتنهام على أرضهم وبين جماهيرهم فى المباريات التى استضافوا فيها كريستال بالاس.
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