أحمد حمدي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

أحمد حمدي

وجه أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق المنضم حديثًًا لصفوف فريق الجونة الشكر، لجماهير القلعة الحمراء على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي، حيث قال أحمد حمدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد 14 عامًا داخل جدران النادي الأهلي العظيم، اليوم أنا خارج النادى وقلبي داخله، شكرًا لكل فرد تعاملت معه شكرًا لهذا الكيان الذي كان سببًا في ما أنا عليه الآن". وتابع أحمد حمدي عبر حسابه على تويتر: "أنا مدين لهذا القميص طوال حياتي، شكرًا لجماهير النادي الأهلي الوفية، سعيد بكل هذه المشاعر المتبادلة.. بالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله ولنا عودة".

وحصل الجونة على توقيع أحمد حمدي لمدة 4 مواسم بعد إنهاء الأمور مع الأهلي بشكل رسمي أمس قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد، وذلك بعد رفض اللاعب عدة عروض أخرى تلقاها، فضلا عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الفريق الأحمر لعدم حصوله على فرصة المشاركة بالمباريات. ويستعد فريق نادي الجونة تحت قيادة مديره الفني