«أدلة قاطعة» في هجوم أرامكو.. هل تواجه إيران حربا عسكرية؟

تركي المالكي: تحليل بقايا الأسلحة التي استخدمت في الهجوم تظهر أنها إيرانية وأن طهران تملك التقنية الخاصة بهذه الطائرات كما أكدت الأرقام التسلسلية أنها إيرانية

تحرير:أحمد منصور ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

بعد الهجوم غير المسبوق الذي وقع، السبت الماضي، وطال أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم ببقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية التابعين لشركة أرامكو؛ ما تسبب في خفض الإنتاج السعودي واتجاه أمريكا للسحب من الاحتياطي، عرضت المملكة، اليوم، حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في الهجمات على المنشآت النفطية، باعتبارهما أدلة "لا يمكن دحضها" على دور إيراني.

السعودية أكدت أن الهجوم على أرامكو تمّ "دون أدنى شك" بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن، بل من موقع شمال المملكة يُجرى التحقق منه، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض عرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت

السعودية أكدت أن الهجوم على أرامكو تمّ "دون أدنى شك" بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن، بل من موقع شمال المملكة يُجرى التحقق منه، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض عرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ"، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز "كروز".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أكد أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادمًا من اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".

تركي المالكي قال إن تحليل بقايا الأسلحة التي استخدمت في الهجوم تظهر أنها إيرانية الصنع، مؤكدا أن طهران تملك التقنية الخاصة بهذه الطائرات، كما أكدت الأرقام التسلسلية أنها إيرانية.

وأوضح أن صواريخ كروز المستخدمة في الهجوم صنعت في 2019، مشيرا إلى أن بقايا الصواريخ تطابق صاروخ "يا علي" الموجود لدى ميليشيات الحرس الثوري الإيرانية، التي أعلنت امتلاكه في فبراير الماضي.

خيارات الرد على إيران

وفي أعقاب الهجوم على شركة أرامكو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، وبين ظهور الأدلة القاطعة على تورط إيران في الهجوم، كشفت إدارة ترامب عن أنها تدرس مجموعة من الخيارات لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

وبحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين لموقع شبكة "إن بي سي نيوز NBC News" الأمريكية، فإن من ضمن تلك الخيارات الهجوم السيبراني، وضرب منشآت نفطية أو أصول للحرس الثوري الإيراني.

وقدم مجموعة من القادة العسكريين للرئيس ترامب قائمة من الإجراءات المحتملة ضد إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي، الذي يبحث عن رد محدود ومكثف لا يجر الولايات المتحدة لصراع عسكري واسع مع إيران، بحسب الموقع، طلب من القادة مجموعة من الخيارات الأخرى.

من جهته، قال اللواء دكتور شامي محمد الظاهري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إن هناك بعض الأصوات ظهرت في وسائل الإعلام تطالب المملكة بالرد وضرب إيران، وهذا أمر خطير، الدخول في الحروب ليس بالأمر اليسير".

أما سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر آل سعود، فقال إن المملكة سيكون لها رد على من يقف وراء الهجوم على منشآت بلاده النفطية، بحسب "بي بي سي عربي".

الأمير خالد أكد أنه "من المؤكد تقريبا أنها مدعومة من إيران، ونحن نحاول عدم الرد بسرعة كبيرة، لأن آخر ما نحتاج إليه هو مزيد من الصراع في المنطقة".

لماذا هاجمت إيران أرامكو؟

الكاتب توك روجان في "واشنطن إيكسامينر" حاول معرفة الأسباب التي دفعت إيران لشن الهجمات على أرامكو، مشيرا إلى أهمية التوقيت، إذ يدور حديث عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، إذ كان ممكنا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب "الحرة".

ويرى الكاتب الأمريكي أن المتشددين في الحرس الثوري الإيراني ربما وقفوا خلف هذه الهجمات، لأن لديهم اعتقادا بقدرتهم على إجبار ترامب على تقديم "تنازلات" بإطلاق هذه العملية العسكرية، وخلق شعور لديه بالخوف من حدوث صراع بين البلدين، وفي الوقت نفسه تمنع روحاني من تقديم أي تنازلات لترامب في أي تفاوض.

العملية التي قام بها الحرس الثوري "مدروسة"، وفقا لروجان، إذ استهدفت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لكن من دون حدوث خسائر بشرية، وفي المقابل تستفيد اقتصاديا من ارتفاع أسعار النفط.

إيران ترفض الاتهامات

رفضت إيران اتهامات واشنطن لها بالوقوف وراء الهجمات بطائرات مسيرة ضد منشأتين نفطيتين سعوديتين السبت الماضي، معتبرة أن الهدف منها تبرير أي خطوات انتقامية قد تتخذ بحق الجمهورية الإسلامية، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان إن "هذه الاتهامات ووجهات النظر "الأمريكية الباطلة" وغير اللائقة تأتي في سياق دبلوماسي غير مفهوم ولا معنى له"، مشيرا إلى أن الهدف منها "تبرير أي تحركات مستقبلية ضد بلاده".

وأعلن الحوثيون الموالون لإيران مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال "ليس هناك دليل على أن الهجوم شن انطلاقا من اليمن".