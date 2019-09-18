الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

الجيش الكويتي - أرشيفية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

وأوضحت رئاسة الأركان، أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش، لافتا إلى أن ما تم مشاهدته أو سماعه في وقت سابق اليوم، يأتي ضمن تلك الإجراءات، وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف