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حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
الدكتور حازم الببلاوي
الدكتور حازم الببلاوي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".
وأضاف الببلاوي، أن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى أصبحت "محل فخر من جانب صندوق النقد الدولى، وصارت مضرب المثل فى أروقة الصندوق كنموذج نجاح بارز لما يتبناه الصندوق من برامج إصلاح".واختتم رئيس الحكومة الأسبق، حديثه بأن مصر تستحق هذا النجاح الذى تحقق بفضل شعب صبور، وقيادة سياسية واعية، وحكومة مجتهدة دأبت
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الجيش- الكويتى

الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
الحوثيين

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
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الخارجية الفلسطينية: نحترم الانتخابات الديمقراطية في إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الثلاثاء، إذ قال المالكي للصحفيين: «بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات»، مضيفًا:«بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل»، وفقًا لما ذكرته العربية.
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فيديو وخرائط.. السعودية تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي، وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء، بالإضافة إلى لقطات فيديو من كاميرت المراقبة التي رصدت الطائرات المسيرة لحظة استهداف المعملين، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.
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51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، 51 مليونا و474 ألف جنيه، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019-2020، وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
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احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
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السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
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