حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

الدكتور حازم الببلاوي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".

وأضاف الببلاوي، أن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى أصبحت "محل فخر من جانب صندوق النقد الدولى، وصارت مضرب المثل فى أروقة الصندوق كنموذج نجاح بارز لما يتبناه الصندوق من برامج إصلاح". واختتم رئيس الحكومة الأسبق، حديثه بأن مصر تستحق هذا النجاح الذى تحقق بفضل شعب صبور، وقيادة سياسية واعية، وحكومة مجتهدة دأبت