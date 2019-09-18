رياضة

فضل يكشف كواليس اجتماع اختيار المدير الفني للمنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
الجبلاية
الجبلاية
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية استقر على اسم المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، قائلاً إنه تم الاستقرار على كل شيء، سواء اسم المدير الفني، أو جهازه المعاون الذي سيتولى القيادة الفنية للفراعنة، لكن الإعلان الرسمي مسئولية عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة. وعلمت «التحرير» أن أعضاء اللجنة قاموا بالتصويت على المدير الفني، وحصل إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق النادي المصري البورسعيدي على 4 أصوات، مقابل صوت وحيد لحسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة السكندري.
وترددت أنباء حول اقتراب حسام حسن، من القيادة الفنية للفراعنة، لكن حدث خلاف بينه وبين الجبلاية بسبب تمسكه بعماد المندوه مدرب حراس المرمى الذي دائمًا ما يعمل معه ضمن الجهاز المعاون، وسرعان ما عاد مسؤولو الجبلاية للتفاوض مع إيهاب جلال. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق
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بايرن-ميونخ

بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
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مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
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اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
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حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

المشرف على قناة الأهلي يعلق على أزمة رانيا علواني

علق حامد عز الدين، المشرف على قناة النادي الأهلي، على حالة الغضب والجدل التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي رسميًّا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، وما تبعه من مشادات كلامية بين الجماهير، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».
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