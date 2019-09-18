فضل يكشف كواليس اجتماع اختيار المدير الفني للمنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

الجبلاية

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية استقر على اسم المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، قائلاً إنه تم الاستقرار على كل شيء، سواء اسم المدير الفني، أو جهازه المعاون الذي سيتولى القيادة الفنية للفراعنة، لكن الإعلان الرسمي مسئولية عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة. وعلمت «التحرير» أن أعضاء اللجنة قاموا بالتصويت على المدير الفني، وحصل إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق النادي المصري البورسعيدي على 4 أصوات، مقابل صوت وحيد لحسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة السكندري.

وترددت أنباء حول اقتراب حسام حسن، من القيادة الفنية للفراعنة، لكن حدث خلاف بينه وبين الجبلاية بسبب تمسكه بعماد المندوه مدرب حراس المرمى الذي دائمًا ما يعمل معه ضمن الجهاز المعاون، وسرعان ما عاد مسؤولو الجبلاية للتفاوض مع إيهاب جلال. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق