تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

إيهاب جلال

علمت «التحرير» أن اتحاد الكرة، استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء اليوم الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الان-، مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.

واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر فى تدريب المصرى البورسعيدي إلى أن يصل مجلس إدارة المصرى، لاتفاق مع مدير فنى جديد للفريق، أم سيرحل بعد الإعلان رسمياً عن توليه المهمة. وكان مجلس