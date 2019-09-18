رياضة

تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
علمت «التحرير» أن اتحاد الكرة، استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء اليوم الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الان-، مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر فى تدريب المصرى البورسعيدي إلى أن يصل مجلس إدارة المصرى، لاتفاق مع مدير فنى جديد للفريق، أم سيرحل بعد الإعلان رسمياً عن توليه المهمة. وكان مجلس
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بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
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مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
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اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

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محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
اتحاد-الكرة (2)

حسام الزناتي مديرًا للمسابقات خلفًا لعامر حسين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي، مساعد مدير بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات، كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مديرًا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد، وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
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