تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر
تحرير:أحمد بركات
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
إيهاب جلال
علمت «التحرير» أن اتحاد الكرة، استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء اليوم الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الان-، مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى:
إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر فى تدريب المصرى البورسعيدي إلى أن يصل مجلس إدارة المصرى، لاتفاق مع مدير فنى جديد للفريق، أم سيرحل بعد الإعلان رسمياً عن توليه المهمة.
وكان مجلس
واشترط إيهاب جلال فى تصريحات سابقة، أنه فى حال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معه، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عما إذا كان سيستمر فى تدريب المصرى البورسعيدي إلى أن يصل مجلس إدارة المصرى، لاتفاق مع مدير فنى جديد للفريق، أم سيرحل بعد الإعلان رسمياً عن توليه المهمة.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد أقال خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، عقب الخروج المهين من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج بها منتخب الجزائر، على حساب المنتخب السنغالى فى النهائى الذى اقيم على استاد القاهرة.