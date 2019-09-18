فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

دي ماريا

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.

بعد تقدم فريق العاصمة الفرنسية، حاول الميرينجي بقيادة زين الدين زيدان إعادة التوازن مجددا، في ظل محاولات فردية من البلجيكي إيدين، هازارد، والويلزي جاريث بيل، لكن دي ماريا عاد للظهور مجددا بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- لصالح باريس سان جيرمان. وفي الشوط الثاني، لم يكن