رياضة

فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
دي ماريا
دي ماريا
تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.
بعد تقدم فريق العاصمة الفرنسية، حاول الميرينجي بقيادة زين الدين زيدان إعادة التوازن مجددا، في ظل محاولات فردية من البلجيكي إيدين، هازارد، والويلزي جاريث بيل، لكن دي ماريا عاد للظهور مجددا بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- لصالح باريس سان جيرمان. وفي الشوط الثاني، لم يكن
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بايرن-ميونخ

بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
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مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

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اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
ريال مدريد 1

مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
ريال مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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