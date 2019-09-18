اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

لحظة تسجل سافيتش للهدف

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .

بدأ الشوط الأول بسيطرة البيانكونيرى مع حرص شديد من اتليتكو مدريد الذى تمسك بأسلوبه الدفاعى على مدار الشوط الأول، ونجح فى الخروج من الشوط الأول بالتعادل السلبي . ومع انطلاق الشوط الثانى وبعد مرور ثلاثة دقائق فقط من الشوط نجح كوادرادو فى الوصول لشباك أوبلاك فى الدقيقة 48، واستمرت محاولات البيناكونيرى

بدأ الشوط الأول بسيطرة البيانكونيرى مع حرص شديد من اتليتكو مدريد الذى تمسك بأسلوبه الدفاعى على مدار الشوط الأول، ونجح فى الخروج من الشوط الأول بالتعادل السلبي .



ومع انطلاق الشوط الثانى وبعد مرور ثلاثة دقائق فقط من الشوط نجح كوادرادو فى الوصول لشباك أوبلاك فى الدقيقة 48، واستمرت محاولات البيناكونيرى نجح ماتويدي هو الاخر فى تعزيز تقدم اليوفى برأسية فى الدقيقة 65 .



وبعد تسجيل الهدف الثانى بدأ الاتلتي فى التقدم لمحاولة تقليص الفارق ونجح سافيتش مدافع الروخى بلانكوس من تسجيل أول هدف لفريقه فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، واستمرت محاولات الروخى بلانكوس لتكلل بهدف اخر فى الدقيقة 89 من عمر المباراة بتوقيع هيريرا، لتنتهى المباراة بنتيجة 2-2.



كما نجح في نفس المجموعة لوكوموتيف موسكو فى تحقيق الفوز على حساب ليفركوزين بنتيجة هدفين لهدف .