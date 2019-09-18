رياضة

اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
لحظة تسجل سافيتش للهدف
لحظة تسجل سافيتش للهدف
تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
بدأ الشوط الأول بسيطرة البيانكونيرى مع حرص شديد من اتليتكو مدريد الذى تمسك بأسلوبه الدفاعى على مدار الشوط الأول، ونجح فى الخروج من الشوط الأول بالتعادل السلبي . ومع انطلاق الشوط الثانى وبعد مرور ثلاثة دقائق فقط من الشوط نجح كوادرادو فى الوصول لشباك أوبلاك فى الدقيقة 48، واستمرت محاولات البيناكونيرى
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بايرن-ميونخ

بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
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مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
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فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.
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أتلتيكو مدريد - يوفنتوس (1)

أتلتيكو في مهمة انتقامية أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لصدام الموسم الماضي في دور الـ16، والذي حسمه اليوفي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، ويشارك أتلتيكو في دور المجموعات للموسم السابع على التوالي، بينما يشارك اليوفي للمرة الثامنة تواليا، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام الأندية الإيطالية، مسجلًا في تلك المباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.
تتويج-ليفربول‎ (3)

أرقام الدول القياسية في مجموعات دوري أبطال أوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم من خلال انطلاق مباريات مرحلة دور المجموعات، وبالنظر إلى الأرقام القياسية الخاصة بالمباريات في تلك المرحلة، نجد أن أكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف كان فوز بروسيا دورتموند على ليجيا وارسو 8-4 بواقع 12 هدفًا يوم 22 نوفمبر عام 2016، أكبر انتصار فكان بفارق 8 أهداف، بفوز ليفربول على بشكتاش 8-0 يوم 6 نوفمبر 2007 وفوز ريال مدريد على مالمو بنفس النتيجة يوم 8 ديسمبر 2015، أما أكبر تعادل فكان بنتيجة 4-4 بين هامبورج ويوفنتوس يوم 13 سبتمبر 2000 وبين باير ليفركوزن وروما يوم 20 أكتوبر 2015.
نابولى

رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
ايمري تشان ورونالدو

تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.
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