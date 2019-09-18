مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

مانشستر سيتي

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وتمكن النجم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان أن يضيف الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0. وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو السيتي ضغطهم لتعزيز التقدم، وتمكن المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0 ويحصد الفريق السماوي ثلاثة