رياضة

بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
بهذه النتيجة يقتنص فريق بايرن ميونخ الألماني أول ثلاثة نقاط في المجموعة الثانية، من مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته، التي تضم كلًا من أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى طرفي مباراة اليوم. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة أكتسح فريق دينامو زغرب الكرواتي نظيره أتلانتا الإيطالي برباعية
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مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا غاليًا خارج ملعبه، على حساب مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. استطاع لاعبو مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا السيطرة على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتوج النجم الجزائري رياض محرز هذه السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
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اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
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فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.
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اياكس و توتنهام نصف نهائى دورى الابطال (9)

أياكس يكتسح ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا كبيرًا على فريق ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، حيث أفتتح اللاعب كوينسي بروميس التسجيل لفريق أياكس أمستردام في الدقيقة 18 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن إدسون ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الفرنسي قبل أن يختتم نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة لصالح الفريق الهولندي.
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ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
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أسطورة الكاميرون يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، اعتزاله كرة القدم، ليسدل بالتالي الستار على مسيرة أسطورية شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، ولعب إيتو في أوروبا مع أندية ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، وإنتر وسامبدوريا في إيطاليا ومع إنجي الروسي وإيفرتون وتشيلسي الإنجليزي وأنطاليا سبور وكونيا سبور التركي إضافة إلى قطر القطري، كما مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الأسود بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 إضافة إلى التتويج بالذهب الأولمبي في عام 2000.
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
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