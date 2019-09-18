بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

بايرن ميونخ

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.

بهذه النتيجة يقتنص فريق بايرن ميونخ الألماني أول ثلاثة نقاط في المجموعة الثانية، من مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته، التي تضم كلًا من أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى طرفي مباراة اليوم. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة أكتسح فريق دينامو زغرب الكرواتي نظيره أتلانتا الإيطالي برباعية



بهذه النتيجة يقتنص فريق بايرن ميونخ الألماني أول ثلاثة نقاط في المجموعة الثانية، من مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته، التي تضم كلًا من أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى طرفي مباراة اليوم.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة أكتسح فريق دينامو زغرب الكرواتي نظيره أتلانتا الإيطالي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دينامو زغرب الكرواتي.



واقتنص الفريق الكرواتي أول ثلاثة نقاط له في المجموعة الثالثة، والتي تضم كلًا من مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك الأوكراني، ليصبح فريق دينامو زغرب في صدارة المجموعة ومن خلفه فريق مانشستر سيتي بنفس عدد النقاط.