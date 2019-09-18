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القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
نبيل القروي
نبيل القروي
رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي لها، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم
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الجيش- الكويتى

الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
تورط -إيران -في -هجوم- أرامكو

«أدلة قاطعة» في هجوم أرامكو.. هل تواجه إيران حربا عسكرية؟

بعد الهجوم غير المسبوق الذي وقع، السبت الماضي، وطال أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم ببقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية التابعين لشركة أرامكو؛ ما تسبب في خفض الإنتاج السعودي واتجاه أمريكا للسحب من الاحتياطي، عرضت المملكة، اليوم، حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في الهجمات على المنشآت النفطية، باعتبارهما أدلة "لا يمكن دحضها" على دور إيراني.
الحوثيين

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
رياض-المالكي

الخارجية الفلسطينية: نحترم الانتخابات الديمقراطية في إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الثلاثاء، إذ قال المالكي للصحفيين: «بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات»، مضيفًا:«بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل»، وفقًا لما ذكرته العربية.
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مورو والغنوشي

انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

مسجون ومجهول يتصدران.. ماذا يجري في انتخابات تونس؟

"زلزال سياسي" شهدته تونس، في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الجارية، بعد أن رفض الناخبون قيادات بارزة لمصلحة أستاذ في القانون، غير معروف للجميع وهو قيس سعيّد، وقطب إعلامي مسجون يشتبه في تهربه من الضرائب وهو نبيل القروي، إذ تقدم الاثنان على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي.
انتخابات-تونس (1)

انتخابات تونس: جولة ثانية بين قيس سعيد ونبيل القروي

قالت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين، مضيفه في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
قيس سعيد

فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
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