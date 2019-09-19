دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

تحرير:محمد جمال ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

دى ماريا

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».

وأضاف اللاعب الأرجنتيني خلال تصريحاته: «يجب أن نواصل العمل بنفس الجدية سواء مع اللاعبين الغائبين أو بدونهم». وتابع: «النجاح يتطلب أن يعمل 11 لاعبًا بكل تركيز، علينا مواصلة هذا الأداء، هى فقط مجرد بداية، الشيء الأهم يبقى دائمًا العمل، مثل هذه المباريات الكبيرة في دوري الأبطال مهمة