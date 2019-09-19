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في 10 دقائق.. اعرف تفاصيل فيلم Downton Abbey

تحرير:أحمد نصري ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص
بوستر فيلم Downton Abbey
بوستر فيلم Downton Abbey
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما المنتظر "Downton Abbey"، التريلر الرسمي، الذي يستعرض من خلال ملخصا شاملا أحداث الفيلم بطريقة تشويقية في نحو 10 دقائق، قبل أيام من عرضه في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قررت الشركة طرحه بدور العرض يوم 20 سبتمبر الجارى، وتدور أحداث الإعلان الترويجي، في شكل حوار بين اثنان من الشخصيات الرئيسية في الفليم، وهما جيم كارتر وفيليز لوجان، إذ يستعرضان كل المعلومات التي يحتاج المشاهد معرفتها عن أحداث الفيلم المرتقب.
"Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد كبير من النجوم، أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.فيلم Downton Abbey مقتبس بالأساس من أحداث المسلسل الذي حمل نفس الاسم واستمر عرضه منذ عام 2010 إلى 2015، وتدور أحداثه حول عائلة كراولي النبيلة، التي
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خيري بشارة ومروان حامد في لجان تحكيم مهرجان الجونة

ينتقي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة مجموعة من أبرز صناع الأفلام العرب والدوليين لاختيار الأفلام الفائزة في مسابقاته الثلاث. ومع برنامج المهرجان الذي يحتوي على عدد من الأفلام المميزة لصناع أفلام مخضرمين، وأفلام مثيرة لصناع أفلام واعدين، يجعل من عملية التحكيم أكثر صعوبة وتحديًا. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري المتميز خيري بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية في السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام في أواخر التسعينيات.
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2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

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نجوم الفن يدعمون السيسي: «إحنا معاك يا ريس»

تفاعل عدد كبير من الفنانين والمطربين مع هاشتاج «إحنا معاك يا ريس»، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى. وظهر جمع من الفنانين والمطربين فى مقطع فيديو مجمع، أعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. إذ بدأ الفيديو بالفنان حجاج عبد العظيم الذى قال: «إحنا معاك يا ريس»، أعقبه الفنان أحمد بدير الذى قال: «معاك وربنا معاك». وتوالى ظهور الفنانين والمطربين فى الفيديو دعما للرئيس السيسى، حيث تفاعل مع الهاشتاج المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، ثم الفنان الشاب حسام داغر، والمطرب حكيم، والفنان هانى شاكر، والمطرب الشعبى أحمد شيبة.
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