في 10 دقائق.. اعرف تفاصيل فيلم Downton Abbey

تحرير:أحمد نصري ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص

بوستر فيلم Downton Abbey

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما المنتظر "Downton Abbey"، التريلر الرسمي، الذي يستعرض من خلال ملخصا شاملا أحداث الفيلم بطريقة تشويقية في نحو 10 دقائق، قبل أيام من عرضه في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قررت الشركة طرحه بدور العرض يوم 20 سبتمبر الجارى، وتدور أحداث الإعلان الترويجي، في شكل حوار بين اثنان من الشخصيات الرئيسية في الفليم، وهما جيم كارتر وفيليز لوجان، إذ يستعرضان كل المعلومات التي يحتاج المشاهد معرفتها عن أحداث الفيلم المرتقب.

"Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد كبير من النجوم، أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.فيلم Downton Abbey مقتبس بالأساس من أحداث المسلسل الذي حمل نفس الاسم واستمر عرضه منذ عام 2010 إلى 2015، وتدور أحداثه حول عائلة كراولي النبيلة، التي