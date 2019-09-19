إيهاب جلال: لم أدخل في خلاف مع اتحاد الكرة

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ ص

إيهاب جلال

نفى إيهاب جلال المدير الفني، للنادي المصري البورسعيدي، اتفاقه مع اتحاد الكرة على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني حتى الآن، مؤكدًا أنه تواصل هاتفيًا فقط مع بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة. وأضاف إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ON sport»، أن اتحاد الكرة عليه أن يتحدث مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بشأن توليه مهمة تدريب المنتخب، لأنها المسؤولة عن كل شيء يخص تعاقده معها، موضحا أنه لم يتم اتفاقه بشكل رسمي على تولي المهمة كما يتردد مؤخرا.

وتابع: «ترشيحي لتدريب المنتخب شرف كبير لي، وبالفعل هناك تواصل مع اتحاد الكرة على مدار الأسبوعين الماضيين، وقمت بنقل كل ذلك لإدارة النادي المصري، لكن لم يتحدث أحد من اتحاد الكرة معهم حتى الآن».وواصل حديثه: «علاقتي طيبة بجمهور النادي المصري، ولدي فريق جيد، وأرغب في تقديم مستويات مميزة في الموسم الجديد،