رياضة

إيهاب جلال: لم أدخل في خلاف مع اتحاد الكرة

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
نفى إيهاب جلال المدير الفني، للنادي المصري البورسعيدي، اتفاقه مع اتحاد الكرة على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني حتى الآن، مؤكدًا أنه تواصل هاتفيًا فقط مع بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة. وأضاف إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ON sport»، أن اتحاد الكرة عليه أن يتحدث مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بشأن توليه مهمة تدريب المنتخب، لأنها المسؤولة عن كل شيء يخص تعاقده معها، موضحا أنه لم يتم اتفاقه بشكل رسمي على تولي المهمة كما يتردد مؤخرا.
وتابع: «ترشيحي لتدريب المنتخب شرف كبير لي، وبالفعل هناك تواصل مع اتحاد الكرة على مدار الأسبوعين الماضيين، وقمت بنقل كل ذلك لإدارة النادي المصري، لكن لم يتحدث أحد من اتحاد الكرة معهم حتى الآن».وواصل حديثه: «علاقتي طيبة بجمهور النادي المصري، ولدي فريق جيد، وأرغب في تقديم مستويات مميزة في الموسم الجديد،
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مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
بشير التابعي

بشير التابعي: أنا أعلى من وائل جمعة.. وحسن شحاتة خلص عليا

قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، إنه فوجئ بعد ضمه للمنتخب الوطني، في بداية تولي حسن شحاتة، منصب المدير الفني، معلقا: «خلص عليا». وأضاف التابعي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة «Time Sports»: «كنت أشارك مع منتخب مصر منذ فترة الإيطالي تارديلي، ولم يتم استدعائي في أول معسكر للمنتخب تحت قيادة حسن شحاتة، قمت بالتواصل حينها مع شوقي غريب، المدرب العام، وأخبرني أن سبب عدم ضمى أن البعض قال للجهاز الفني إنني لا أشارك مع فريقي في المباريات».
دى-ماريا

دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».
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ايهاب-جلال

تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر

علمت «التحرير» أن اتحاد الكرة، استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء اليوم الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الان-، مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
هانى-ابو-ريدة

شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.
محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
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