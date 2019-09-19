5 قتلى و9 جرحى في غارة استهدفت ميليشيات «فاطميون»

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص

استهداف مواقع للحشد الشعبي - أرشيفية

أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا، بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية، عصر الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات «فاطميون» التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية. وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية، غربي الانبار، بدأ باتخاذ اجراءات احترازية تمثلت بعدم التجم، ونشر الأسلحة الثقيلة على النقاط الأمنية تحسبا لأي استهداف جوي.

يذكر أن فصائل الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية تتعرض بين الحين والآخر لضربات جوية من طائرات مسيرة عادة ما تستهدف المقرات التي تحتوي على أسلحة ثقيلة.وفي 20 أغسطس، قال مصدر أمني عراقي، إن حريقًا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية «البكر سابقا» في محافظة