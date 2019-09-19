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5 قتلى و9 جرحى في غارة استهدفت ميليشيات «فاطميون»

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص
استهداف مواقع للحشد الشعبي - أرشيفية
استهداف مواقع للحشد الشعبي - أرشيفية
أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا، بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية، عصر الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات «فاطميون» التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية. وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية، غربي الانبار، بدأ باتخاذ اجراءات احترازية تمثلت بعدم التجم، ونشر الأسلحة الثقيلة على النقاط الأمنية تحسبا لأي استهداف جوي.
يذكر أن فصائل الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية تتعرض بين الحين والآخر لضربات جوية من طائرات مسيرة عادة ما تستهدف المقرات التي تحتوي على أسلحة ثقيلة.وفي 20 أغسطس، قال مصدر أمني عراقي، إن حريقًا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية «البكر سابقا» في محافظة
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القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
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«أدلة قاطعة» في هجوم أرامكو.. هل تواجه إيران حربا عسكرية؟

بعد الهجوم غير المسبوق الذي وقع، السبت الماضي، وطال أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم ببقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية التابعين لشركة أرامكو؛ ما تسبب في خفض الإنتاج السعودي واتجاه أمريكا للسحب من الاحتياطي، عرضت المملكة، اليوم، حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في الهجمات على المنشآت النفطية، باعتبارهما أدلة "لا يمكن دحضها" على دور إيراني.
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هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

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انفجارات في مخازن أسلحة بالعراق (فيديو)

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