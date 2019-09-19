بومبيو: أمريكا تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

تحرير:وكالات ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص

محمد بن سلمان ومايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تأتي تصريحات بومبيو، عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بقصر السلام في جدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.

وأعرب بومبيو عن تأييد الولايات المتحدة للخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم. وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة واشنطن ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة. من