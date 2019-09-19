رياضة

بشير التابعي: أنا أعلى من وائل جمعة.. وحسن شحاتة خلص عليا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
بشير التابعي
بشير التابعي
قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، إنه فوجئ بعد ضمه للمنتخب الوطني، في بداية تولي حسن شحاتة، منصب المدير الفني، معلقا: «خلص عليا». وأضاف التابعي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة «Time Sports»: «كنت أشارك مع منتخب مصر منذ فترة الإيطالي تارديلي، ولم يتم استدعائي في أول معسكر للمنتخب تحت قيادة حسن شحاتة، قمت بالتواصل حينها مع شوقي غريب، المدرب العام، وأخبرني أن سبب عدم ضمى أن البعض قال للجهاز الفني إنني لا أشارك مع فريقي في المباريات».
وأضاف: «قلت لشوقي غريب ردا على ما قاله لي هو أنتوم قاعدين على القهوة عشان الكلام ده يحصل؟ ولما بعتولي فاكس بعد كده أخدته وماروحتش المنتخب».واستمر في حديثه: «في هذه الفترة لم يكن لدى إبراهيم سعيد نادي يلعب له، ومع ذلك تم ضمه، أي لاعب كان بيعدي جنب معسكر المنتخب كانوا بيضموه، وفوجئت بعد ذلك بأن أحمد حسن
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