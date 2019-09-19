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في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

تحرير:محمد عودة ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
وفي عام 2002: مقتل 5 إسرائيليين في هجوم للمقاومة الفلسطينية على حافلة في تل أبيب، وعلى إثر ذلك قامت الدبابات الإسرائيلية بفرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مقر إدارته بمقاطعة في رام الله بالضفة الغربية، ولم يخرج من هذا الحصار حتى خروجه للعلاج في فرنسا ثم وفاته عام 2004. وفي عام 1999: قوة
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البابا تواضروس: الفساد يهدم الشعوب والفهلوة لا تبنى وطن

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حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

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51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، 51 مليونا و474 ألف جنيه، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019-2020، وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
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الكهرباء مقابل السلع.. تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس وزراء السودان

أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، في إطار زيارته لمصر، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
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