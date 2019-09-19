في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

تحرير:محمد عودة ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

جامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».

وفي عام 2002: مقتل 5 إسرائيليين في هجوم للمقاومة الفلسطينية على حافلة في تل أبيب، وعلى إثر ذلك قامت الدبابات الإسرائيلية بفرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مقر إدارته بمقاطعة في رام الله بالضفة الغربية، ولم يخرج من هذا الحصار حتى خروجه للعلاج في فرنسا ثم وفاته عام 2004. وفي عام 1999: قوة