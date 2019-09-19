مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

تحرير:التحرير ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.

وأوضح أن الخطيب يتحمل 90% مما حدث لمؤمن زكريا، بسبب تجاهله طوال الأشهر الماضية بعد أن كان أحد نجوم الفريق والمنتخب الوطني، مما أثر على نفسية اللاعب، مشيرا إلى أنه لم يفكر في دعمه وعلاجه، إلا عندما صرح هو باستعداده لتحمل نفقات علاجه. وتابع: «عندما أصيب محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، قمنا بقيده