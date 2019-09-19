رياضة

مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

تحرير:التحرير ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
وأوضح أن الخطيب يتحمل 90% مما حدث لمؤمن زكريا، بسبب تجاهله طوال الأشهر الماضية بعد أن كان أحد نجوم الفريق والمنتخب الوطني، مما أثر على نفسية اللاعب، مشيرا إلى أنه لم يفكر في دعمه وعلاجه، إلا عندما صرح هو باستعداده لتحمل نفقات علاجه. وتابع: «عندما أصيب محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، قمنا بقيده
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بشير التابعي: أنا أعلى من وائل جمعة.. وحسن شحاتة خلص عليا

قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، إنه فوجئ بعد ضمه للمنتخب الوطني، في بداية تولي حسن شحاتة، منصب المدير الفني، معلقا: «خلص عليا». وأضاف التابعي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة «Time Sports»: «كنت أشارك مع منتخب مصر منذ فترة الإيطالي تارديلي، ولم يتم استدعائي في أول معسكر للمنتخب تحت قيادة حسن شحاتة، قمت بالتواصل حينها مع شوقي غريب، المدرب العام، وأخبرني أن سبب عدم ضمى أن البعض قال للجهاز الفني إنني لا أشارك مع فريقي في المباريات».
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إيهاب جلال: لم أدخل في خلاف مع اتحاد الكرة

نفى إيهاب جلال المدير الفني، للنادي المصري البورسعيدي، اتفاقه مع اتحاد الكرة على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني حتى الآن، مؤكدًا أنه تواصل هاتفيًا فقط مع بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة. وأضاف إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ON sport»، أن اتحاد الكرة عليه أن يتحدث مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بشأن توليه مهمة تدريب المنتخب، لأنها المسؤولة عن كل شيء يخص تعاقده معها، موضحا أنه لم يتم اتفاقه بشكل رسمي على تولي المهمة كما يتردد مؤخرا.
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دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».
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تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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