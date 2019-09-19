سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 23 32دمنهور 23 32الإسكندرية
اقرأ المزيد
قاعة-اجتماعات-جامعة-الدول-العربية-فى-مصر-(2)

في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: الفساد يهدم الشعوب والفهلوة لا تبنى وطن

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من داخل كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والأنبا بيشوي بكرمة كينج مريوط بالإسكندرية، قائلًا: «إن الفهلوة لا تبني الوطن»، وأضاف خلال كلمته الروحية عن مفهوم الرجولة الروحية، وأهمية أن يسلك الإنسان بجدية في حياته، مشيرا إلى أن الإنسان الروحي لا ينساق وراء التيارات، كما أن الشخص غير الناضج يكون فريسة للأفكار المختلفة، ويكون غير مدرك لطريقه بوضوح.
حازم-الببلاوي

حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، 51 مليونا و474 ألف جنيه، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019-2020، وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (7)

حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وبالنسبة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org