الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 23 32دمنهور 23 32الإسكندرية