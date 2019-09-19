إرهاب

مقتل 20 شخصا وإصابة 90 في تفجير انتحاري بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص
جماعة طالبان - صورة أرشيفية
جماعة طالبان - صورة أرشيفية
قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة "قلات" بإقليم "زابل" جنوب غربي أفغانستان. أعلن ذلك عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وقال إن الانفجار تسبب في تدمير جدار إدارة الأمن الوطني، ولم يتطرق رئيس المجلس إلي مزيد من التفاصيل بشأن التفجير. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، قائلة ان الانفجار كان يستهدف مبنى إدارة الاستخبارات.
يذكر أن حركة طالبان، أعلنت أول من أمس الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصا، والذي وقع ضخم وسط العاصمة مستهدفا حشدا انتخابيا لرئيس أفغانستان.وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الجاري، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس
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حركة-طالبان

طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا. ووقع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان، وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هجوم في كابول - أرشيفية

24 قتيلا في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وذلك وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان. وأوضحت الشرطة، أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر الجاري.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
طالبان

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
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حركة-طالبان

طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا. ووقع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان، وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
طالبان

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
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