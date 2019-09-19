مقتل 20 شخصا وإصابة 90 في تفجير انتحاري بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

جماعة طالبان - صورة أرشيفية

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة "قلات" بإقليم "زابل" جنوب غربي أفغانستان. أعلن ذلك عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وقال إن الانفجار تسبب في تدمير جدار إدارة الأمن الوطني، ولم يتطرق رئيس المجلس إلي مزيد من التفاصيل بشأن التفجير. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، قائلة ان الانفجار كان يستهدف مبنى إدارة الاستخبارات.

يذكر أن حركة طالبان، أعلنت أول من أمس الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصا، والذي وقع ضخم وسط العاصمة مستهدفا حشدا انتخابيا لرئيس أفغانستان.وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الجاري، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس