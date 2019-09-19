«إهانة القضاء وتعذيب الوايلي» في قطار محاكمات الخميس

الجنايات تعيد محاكمة متهم بالاشتراك مع آخرين فى التخابر مع عناصر من حركة حماس لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية واغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات

تحرير:سماح عوض الله ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

محكمة- أرشيفية

محطات عدة يمر بها قطار محاكمات اليوم، الخميس، بعضها معروفة إعلاميًّا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء"، وجاءت المعارضة فى ضوء حكم محكمة النقض الذي نص على عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم المطعون عليه والصادر ضدهم من محكمة الجنايات غيابيًّا وليس حضوريًّا، بما يجيز لهم المعارضة، ويبقى لهم مستقبلا على حق الطعن بالنقض.

تقدم بالمعارضة إلى هيئة المحكمة، كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة، والمحبوس على ذمة قضية أخرى. كانت محكمة النقض، برئاسة