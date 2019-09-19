«إهانة القضاء وتعذيب الوايلي» في قطار محاكمات الخميس
الجنايات تعيد محاكمة متهم بالاشتراك مع آخرين فى التخابر مع عناصر من حركة حماس لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية واغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات
تحرير:سماح عوض الله
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
محكمة- أرشيفية
محطات عدة يمر بها قطار محاكمات اليوم، الخميس، بعضها معروفة إعلاميًّا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء"، وجاءت المعارضة فى ضوء حكم محكمة النقض الذي نص على عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم المطعون عليه والصادر ضدهم من محكمة الجنايات غيابيًّا وليس حضوريًّا، بما يجيز لهم المعارضة، ويبقى لهم مستقبلا على حق الطعن بالنقض.
تقدم بالمعارضة إلى هيئة المحكمة، كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة، والمحبوس على ذمة قضية أخرى.
كانت محكمة النقض، برئاسة
تقدم بالمعارضة إلى هيئة المحكمة، كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة، والمحبوس على ذمة قضية أخرى.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًّا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
تعذيب قيم الوايلي
الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، تستكمل محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و8 من أفراد الشرطة القسم، في اتهامهم بالاعتداء بضرب وتعذيب مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل وهاني رشاد.
كان المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أمر فى وقت سابق، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعا مخلى سبيلهم، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الحوادث، والتى أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضى إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين فى ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.
اغتيال النائب العام
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «اغتيال النائب العام»، التى تضمنت اتهامات ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
كشفت التحقيقات عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري للإخوان)، وكذلك قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد، بغية إسقاط الدولة، وأعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض، مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة.
استئناف النيابة
تنظر محكمة جنايات القاهرة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 6 متهمين، بتدابير احترازية في القضية 488 لسنة 2019، المتهمين فيها بالمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.