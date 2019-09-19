رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، إلى تحقيق عدد من المستهدفات وتشمل رفع معدل النمو، وخفض عجز الموازنة، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.

أهم مستهدفات الحكومة أوضح كوجك، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 6 إلى 7% بحلول العام المالى 2021/ 2022، خاصة أن العام المالي الماضي شهد رفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية