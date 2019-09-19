رياضة

مرتضى منصور يعلن تغيير موعد موقعة السوبر

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقديم موعد مواجهة السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018) بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» المُذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، بدلا من إقامتها في الساعة الثامنة مساء.
ويخوض الأهلي قمة السوبر المصري بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017/ 2018)، في المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم. يحمل المارد الأحمر لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات
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اتحاد-الكرة (1)

«ممر شرفي للخاسر».. اقتراح من الجبلاية في كأس السوبر

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كأس مصر التي جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك، وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفي من عدمها عقب اللقاء خوفًا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
بشير التابعي

بشير التابعي: أنا أعلى من وائل جمعة.. وحسن شحاتة خلص عليا

قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، إنه فوجئ بعد ضمه للمنتخب الوطني، في بداية تولي حسن شحاتة، منصب المدير الفني، معلقا: «خلص عليا». وأضاف التابعي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة «Time Sports»: «كنت أشارك مع منتخب مصر منذ فترة الإيطالي تارديلي، ولم يتم استدعائي في أول معسكر للمنتخب تحت قيادة حسن شحاتة، قمت بالتواصل حينها مع شوقي غريب، المدرب العام، وأخبرني أن سبب عدم ضمى أن البعض قال للجهاز الفني إنني لا أشارك مع فريقي في المباريات».
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طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
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مرتضى منصور: أراهن على الجماهير في لقاء السوبر

يراهن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الجماهير في موقعة السوبر لموسم (2017-2018) أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإٍسكندرية. وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات تلفزيونية: "أثق في الجماهير وأراهن عليها بعد المشهد الجيد في نهائي كأس مصر، وسأبيع لها التذاكر الخاصة بمباراة القمة المقبلة بدلًا من أعضاء الجمعية العمومية من خلال منفذين بالقاهرة والإسكندرية، وسأجلس في المباراة في الكرسي رقم 14 في المدرج الأمامي وسط الجماهير كعادتي".
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تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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