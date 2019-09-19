مرتضى منصور يعلن تغيير موعد موقعة السوبر

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقديم موعد مواجهة السوبر المصري للموسم الماضي (2017- 2018) بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» المُذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، بدلا من إقامتها في الساعة الثامنة مساء.

ويخوض الأهلي قمة السوبر المصري بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017/ 2018)، في المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم. يحمل المارد الأحمر لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات